В Украине отменили графики отключений света: какие области будут с электроэнергией весь день

"Укрэнерго" дало указание аннулировать графики отключения электроэнергии в западных областях. В регионе не выключали свет и в предыдущие дни.

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, введенные из-за повреждения энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Однако в "Укрэнерго" заявили, что вместо двух очередей отключений света в среду, 20 ноября, будет действовать только одна. К тому же в ряде областей, в частности на Харьковщине и Сумщине, графики вообще отменили.

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", — говорится в сообщении Харьковского облэнерго.

Закарпатьеоблэнерго уточнило, что получили соответствующее указание от диспетчера НЭК "Укрэнерго" сегодня утром.

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Не будут действовать графики отключений света и в тех областях, где не было ограничений и в предыдущие два дня. Это в частности:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Ровенская.

Напомним, 18 ноября в Украине буди введены графики отключений света с 6:00 до 22:00 из-за масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. На 20 ноября такие меры ограничены до одной очереди отключений, которая продлится 3-4 часа.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что ситуация со светом в Украине в ближайшее время улучшится, однако полностью отказаться от графиков не удастся. По его словам, для этого необходимы не дни, а недели.