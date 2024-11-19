Графики отключений в Киеве и Днепре на 20 ноября: в ДТЭК сообщили часы для шести очередей

Жители Киевской и Днепропетровской областей 20 ноября будут сидеть без света по четыре часа, сообщили в ДТЭК. При этом есть очереди, для которых вообще не будут выключать электроснабжение, а есть такие, которые будут в темноте по шесть часов.

20 ноября, согласно указаниям НЭК "Укрэнерго", жители Киева, Днепра и соответствующих областей будут получать свет по новому графику. Людей поделили на шесть групп потребителей, у каждой — свой график отключений. В областях есть очереди, для которых свет не будут выключать. О деталях графиков на 20 ноября говорится в заметке компании ДТЭК в Telegram-канале.

ДТЭК сообщила, что украинцев из Киева, Киевской и Днепропетровской областей ждут стабилизационные отключения электроснабжения. Визуально увидеть, когда будет или не будет свет по определенному адресу, можно на портале соответствующего оператора распределения, или получить ответ в специальном чатботе, говорится в сообщении.

Графики отключения в Киеве 20 ноября:

1 очередь — с 7 по 11 ч;

2 очередь — с 16 по 20 ч;

3 очередь — с 10 по 14 ч;

4 очередь — с 19 по 23 ч;

5 очередь — с 6 по 8 ч. и с 13 по 17 ч;

6 очередь — свет не будут выключать.

Графики отключений в Киевской области 20 ноября:

1 очередь — с 15 по 19 час;

2 очередь — с 6 по 10 ч;

3 очередь — с 18 по 23 ч;

4 очередь — с 9 по 13 ч;

5 очередь — свет не будут выключать;

6 очередь — с 12 по 16 часов.

Графики отключений в Днепре и Днепропетровской области 20 ноября:

1 очередь — с 7 по 11 ч;

2 очередь — с 16 по 20 ч;

3 очередь — с 10 по 14 ч;

4 очередь — с 19 по 23 ч;

5 очередь — с 6 по 8 ч. и с 13 по 17 ч;

6 очередь — свет не будут выключать.

Графики отключений в Киеве и Днепре на 20 ноября — детали

На порталах Киевских, Днепровских, а также Одесских электросетей можно увидеть графики отключений на 20 ноября. По сравнению с 19 ноября видим, что продолжительность времени без света для почти всех очередей сократилась на час. С другой стороны, очереди, которые 19 ноября имели короткие отключения, на следующий день наверстают. Такая ситуация, в частности, произойдет для помещений в Киеве и Днепре, которые относятся к пятой очереди, свидетельствует инфографика (было четыре часа без света, а станет шесть).

Графики отключений 20 ноября — данные для Киева Графики отключений 20 ноября — данные для Днепра Графики отключений 20 ноября — данные для Одессы

Отметим, вечером 19 ноября в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что 20 ноября отключения электричества будут происходить в одну очередь. Это означает, что для потребителей каждой из шести очередей не будет света ориентировочно по четыре часа. Также энергетики сообщили, что Украина импортирует электроэнергию из пяти стран Европы, чтобы удержать энергосистему.

Напоминаем, 18 ноября ДТЭК предупредила украинцев, что отныне графики отключения будут содержать только два вида отметок, а не три, как раньше.