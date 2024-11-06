Не надейтесь на лучшее: украинцев ждет электричество по 6,5 грн за кВт, — нардеп (видео)

Одно из требований для вступления Украины в ЕС — приведение тарифов в соответствие с европейскими, поэтому цена на свет постепенно будет расти, заявил народный депутат Богдан Кицак.

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Увеличение стоимости электроэнергии для населения до 6,5 грн/кВт-ч вполне возможно, потому что Украина должна выполнять обязательства перед Международным валютным фондом и требования для вступления в Европейский Союз. Об этом сказал народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак в эфире Новини.LIVE.

"Не нужно надеяться на лучшее, нужно быть реалистами. Поскольку мы движемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от наших кредиторов, требования, чтобы мы нормализовали наш тариф в соответствии с европейским", — заявил Кицак.

Учитывая большую разницу между тарифами для украинских и европейских потребителей, а также разрыв в зарплатах и пенсиях, повышение будет происходить постепенно и длительно, отметил нардеп. Также он добавил, что этот процесс возможен только при условии постоянной экономической поддержки от партнеров или получения репараций от России, то есть вливания средств в украинскую экономику извне.

На вопрос журналистки, были ли заявления президента, что стоимость коммунальных услуг во время войны повышать не будут, только лозунгами, депутат "Слуги народа" ответил, что в то время не ожидали затяжной войны.

"Каждый украинец жил в таком горизонте планирования, что это будет 6 месяцев, что до конца года все разрешится. Я думаю, что и заявления, которые звучали, артикулировались исключительно в этом контексте. Поскольку война приобрела затяжной характер, понятно, что мы постоянно берем новые и новые заимствования, и с ними определенные обязательства. Понятно, что нам нужно будет выполнять их и приводить в соответствие с европейскими и мировыми нормами. И это не просто требование, а это практическая реальность, которой нужно двигаться, несмотря на все негативные факторы", — сказал Кицак.

Напомним, 8 октября председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявлял, что в 2025 году тариф на свет в Украине может вырасти до 6,5-7 грн/кВт-ч, то есть на 50-70%. В течение двух-трех лет эксперт прогнозирует повышение до 8-9 грн/кВт-ч. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко опроверг прогнозы и призвал доверять официальным источникам информации.

Отметим также, 6 ноября "Укрэнерго" объявило о техническом дефолте. В компании сообщили, что платежи по ее "зеленым" облигациям устойчивого развития прекратят с 9 ноября и отметили, что на подготовку украинской энергосистемы к зиме это не повлияет.