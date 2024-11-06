"Укрэнерго" объявило о техническом дефолте: в чем причина

В компании отметили, что при этом продолжат подготовку к зиме и усиление энергосистемы Украины в условиях военного положения.

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НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что такое техническое решение будет действовать до момента завершения реструктуризации долга, которая планируется в ближайшие месяцы. Сейчас компания вместе с Кабинетом Министров Украины принимают все необходимые меры для достижения соглашения с держателями облигаций в ближайшей перспективе.

"НЭК "Укрэнерго" проинформировала своих партнеров и кредиторов о временной остановке осуществления платежей по еврооблигациям и заверила их в операционной и финансовой устойчивости компании. Мы продолжаем выполнять свои обязательства и предусмотренные украинским законодательством и Уставом компании функции. В частности, что касается текущих задач — подготовки к зиме, восстановления, обустройства защиты и усиления устойчивости энергосистемы Украины в условиях военного положения", — добавили в НЭК "Укрэнерго".

По словам народного депутата от политической партии "Голос" Ярослава Железняка это означает технический дефолт. Это произошло из-за того, что в компании нет действующего Наблюдательного совета и "кто-то хотел сменить менеджмент любой ценой и не подумал о рисках".

"Дефолт" это как запись о судимости в биографии компании — и хоть я уверен, что эта проблема решится, то запись о дефолте уже долго будет с "Укрэнерго" и Украиной. А это значит, что любые новые заимствования для энергетики (и не только) будет получить труднее и дороже", — добавил Ярослав Железняк.

Согласно постановлению правительства №977, будут остановлены с 9 ноября платежи по гарантийным обязательствам государства по еврооблигациям "Укрэнерго", первоначально выпущенными в 2021 году на $825 млн, срок погашения которых наступает 9 ноября 2028 года

Напомним, 2 сентября стало известно об увольнении тогдашнего главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Предложение об увольнении поддержали четыре из шести членов Наблюдательного совета. Впоследствии с предприятия ушли члены Наблюдательного совета, которые были против увольнения Кудрицкого