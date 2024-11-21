Ранковий обстріл України: у Дніпрі пошкоджено підприємство, почались екстрені відключення

Моніторингові канали наголошують, що ЗС РФ застосували декілька крилатих ракет, а також по одній балістичній та аеробалістичній. Інформація щодо постраждалих не уточнюється, однак відомо щодо пошкодження промислового підприємства у Дніпрі.

В четвер, 21 листопада, ЗС РФ підняли в небо стратегічну авіацію та атакували Україну двома хвилями крилатих ракет. Фокус зібрав в одному матеріалі усю наявну на момент публікації інформацію.

О 07:38 був відбій повітряної тривоги. Вона тривала 2 години 34 хвилини.

В цей час ЗС РФ було застосовано:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф;

балістичну ракету 9м723 ОТРК "Іскандер-М";

ймовірно аеробалістичну ракету Х-47м2 комплексу "Киндждал";

Під атакою перебувала Дніпропетровська область. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Дніпрі пошкоджено промислове підприємство, також сталось дві пожежі.

"З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", — уточнив він.

Сергій Лисак зазначив, що вночі російська армія била по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. ЗС РФ застосовувала артилерію та РСЗВ "Град". Загиблих та поранених немає.

Крім того, згідно з інформацією від ДТЕК, в Києві та області, а також в Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області застосовані екстрені відключення світла.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", — йдеться в повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляли про декілька пожеж в Дніпрі. Також в місті уламок збитої ракети повис прямо на дротах.

Також екстрені відключення застосовані в Чернівецькій області. Про це розповіли в АТ "Чернівціобленерго".

"У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення. За командою диспетчерів Укренерго по всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовані й в Полтавській області. Про це зазначили в АТ "Полтаваобленерго".

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 21 листопада з 06:57 в області застосовано ГАВ (1-3 черги), а також 1-а черга СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень, — Ред.)", — розповіли там.

Введені екстрені відключення світла й в Дніпропетровські області. Про це повідомили в АТ "Дніпрообленерго".

"За розпорядженням НЕК Укренерго, введені екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють", — зазначили там.

Моніторингові канали зазначили, що Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 здійснили посадку на авіабазу "Енгельс-2" для повторного спорядження крилатих ракет. Інші 2 борти Ту-95МС здійснили переліт на аеродром "Приволжский".

Нагадаємо, що 20 листопада українці були в очікуванні масованої атаки ЗС РФ. У ЦПД повідомили про підготовку Росією серії атак, ворог місяцями накопичував для цього ракети. 20 листопада в Україні почали закриватись посольства через загрозу обстрілу. Було відомо про чотири закритих диппредставництва.