Українці напружено чекають масованого обстрілу 20 листопада: що відомо про загрозу

У ЦПД повідомили про підготовку Росією серії атак, ворог місяцями накопичував для цього ракети. 20 листопада в Україні почали закриватись посольства через загрозу. Фокус розібрався, що відомо про ймовірний обстріл ЗС РФ.

20 листопада українці напружені в очікуванні масованої атаки ЗС РФ. Фокус розібрався у тому, звідки з’явилась інформація про можливий обстріл та що відомо на цей момент.

Масований обстріл 20 листопада: Росія накопичила ракети

Вночі на 13 листопада ЗС РФ здійснили комбінований удар по Україні, Повітряні сили зафіксували 96 цілей. Однак керівник Центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що ця атака — ще не та масована, до якої вже підготувався ворог.

"Росіяни накопичили крилаті ракети та продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує", — проінформував він.

Масований обстріл 20 листопада: попередження про можливу атаку

У посольстві США в Києві повідомили, що отримали інформацію про "потенційну значну повітряну атаку 20 листопада". Дипломатів закликали сховатись, а американських громадян — бути готовими негайно бігти в укриття, якщо оголосять повітряну тривогу.

Коваленко у цьому контексті нагадав, що ЗС РФ місяцями накопичували ракети для "серії обстрілів". Він уточнив, що йдеться про ракети типів Х-101 та "Калібр", а також балістику.

"Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах. Також кораблі", — додав керівник ЦПД.

Закриття посольств через масований обстріл 20 листопада

Через інформацію про можливий масований обстріл 20 листопада в Україні закрились посольства. Першим про це оголосило посольство США, наступними через загрозу припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Посольство Казахстану закликало громадян країни залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або Україну загалом. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що для українців загроза обстрілів — щоденна реальність понад 1000 днів. У МЗС розкритикували партнерів за "додаткове інформаційне нагнітання" та закликали українців не ігнорувати тривоги.

Повідомлення про масований обстріл 20 листопада — фейк

У Головному управлінні розвідки попередили, що Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Він імені ГУР у мережі поширюється нібито попередження про "особливо" масований обстріл 20 листопада.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", — заявили у розвідці.

Коваленко також попередив про намагання РФ розхитати панічні настрої в Україні. Він визнав, що ворог готувався до атак у холоди, накопичував ракети, готував авіацію та флот. Зі слів керівника ЦПД, ставка — на крилаті й балістичні ракети, а також БПЛА для виснаження ППО.

Однак Коваленко підкреслив, що плани Москви не є несподіваними, і про наявність в російському арсеналі різних типів ракет теж було відомо. Він порадив українцям продумати, де ховатись у випадку загрози, і стежити за повідомленнями Повітряних сил. Лейтенант запевнив, що ворожі плани відомі ЗСУ і буде протидія.

Росія може вдарити новою стратегічною ракетою "Рубеж"

Кілька анонімних користувачів у соцмережах повідомили, що ЗС РФ нібито можуть запустити по Україні ракету РС-26 "Рубеж". Інформацію про це також поширили нардеп Борислав Береза та військкор Андрій Цаплієнко.

Аналітики Defense Express повідомили, що перший пуск ракети "Рубеж" був здійснений 27 вересня 2011 року й нині реальний статус цієї розробки невідомий.

Фото ракети РС-26 "Рубеж" Фото: Defense Express

Точні характеристики РС-26 "Рубеж" невідомі, але, ймовірно, ракета важить 40-50 тонн та має дальність 6000 км. Зазначається, що вона може бути оснащена чотирма роздільними бойовими блоками потужністю по 0,3 Мт (як у РС-24 "Ярс") та гіперзвуковим плануючим блоком типу "Авангард".

Масований обстріл 20 листопада: киян налякав гул

Зранку 20 листопада мешканці Києва почули сильний гул, схожий на політ літаків. У КМДА пояснили, що шум пов’язаний з роботою великого теплоджерела. Киян запевнили, що загрози для населення немає і процес контрольований.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк назвав умову для скасування графіків відключення світла в Україні.