Утренний обстрел Украины: в Днепре повреждено предприятие, начались экстренные отключения

Мониторинговые каналы отмечают, что ВС РФ применили несколько крылатых ракет, а также по одной баллистической и аэробаллистической. Информация о пострадавших не уточняется, однако известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре.

В четверг, 21 ноября, ВС РФ подняли в небо стратегическую авиацию и атаковали Украину двумя волнами крылатых ракет. Фокус собрал в одном материале всю имеющуюся на момент публикации информацию.

В 07:38 был отбой воздушной тревоги. Она длилась 2 часа 34 минуты.

В это время ВС РФ были применены:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области рф;

баллистическую ракету 9м723 ОТРК "Искандер-М";

вероятно аэробаллистическую ракету Х-47м2 комплекса "Киндждал";

Под атакой находилась Днепропетровская область. Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре повреждено промышленное предприятие, также произошло два пожара.

"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — уточнил он.

Сергей Лысак отметил, что ночью российская армия била по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах. ВС РФ применяли артиллерию и РСЗО "Град". Погибших и раненых нет.

Кроме того, согласно информации от ДТЭК, в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Одесской и Донецкой области применены экстренные отключения света.

"Киев, Киевская область, Одесская, Днепропетровская, Донецкая область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

Местные паблики сообщали о нескольких пожарах в Днепре. Также в городе обломок сбитой ракеты повис прямо на проводах.

Также экстренные отключения применены в Черновицкой области. Об этом рассказали в АО "Черновцыоблэнерго".

"В Черновицкой области применены экстренные отключения. По команде диспетчеров Укрэнерго по всей Украине экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", — говорится в сообщении.

Графики аварийных отключений (ГАО) применены и в Полтавской области. Об этом отметили в АО "Полтаваоблэнерго".

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 21 ноября с 06:57 в области применены ГАВ (1-3 очереди), а также 1-я очередь СГАВ (специальный график аварийных отключений, — Ред.)", — рассказали там.

Введены экстренные отключения света и в Днепропетровской области. Об этом сообщили в АО "Днепрооблэнерго".

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют", — отметили там.

Мониторинговые каналы отметили, что Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 совершили посадку на авиабазу "Энгельс-2" для повторного снаряжения крылатых ракет. Остальные 2 борта Ту-95МС совершили перелет на аэродром "Приволжский".

Напомним, что 20 ноября украинцы были в ожидании массированной атаки ВС РФ. В ЦПД сообщили о подготовке Россией серии атак, враг месяцами накапливал для этого ракеты. 20 ноября в Украине начали закрываться посольства из-за угрозы обстрела. Было известно о четырех закрытых диппредставительствах.