Мощности не хватает: почему украинцам продолжают отключать электричество

На ситуацию с поставками электроэнергии оказывают влияние два фактора. Первый — это дефицит мощности, связанный с распределительными сетями, второй – дефицит производства электроэнергии.

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В январе 2023 года в украинской энергосистеме – дефицит мощности, который приводит к потребности отключать потребителей от поставок электроэнергии. Всему виной – разрушенные электросети и повреждения блоков тепловых электростанций вследствие ракетных и дроновых атак ВС РФ. Об этом пишет Фокус в статье "Купить электроэнергию дорого. Сколько будет длиться блэкаут в Украине".

"С одной стороны, в результате обстрелов серьезно пострадали тепловые электростанции, основной балансирующий вид генерации, пострадали 9 блоков – восемь на западе и один на востоке. Но также есть дефицит пропускной способности сетей из-за повреждений, что были прежде, восстановление продолжается, нужно время", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, в среднем зимой дефицит в энергосистеме сохраняется на уровне 25-30%, но он периодически растет до 40% (как правило, сразу после нового удара ВС РФ). "У нас 10 ГВт мощностей в оккупации – Это ЗАЭС, а также Луганская ТЭЦ, Кураховская ТЭС, Каховская ГЭС, Запорожская ТЭС, и это создает тоже проблемы в энергетике", — подчеркнул эксперт.

[ + – ] Энергетики активно работают над восстановлением поврежденных в результате российских атак энергообъектов

Чтобы уменьшить количество отключений потребителей, энергетикам нужно провести ремонты и замену оборудования, на что может уйти как пара дней, так и несколько месяцев, в зависимости от типа и класса поврежденного в результате российской атаки оборудования. "И сетевой дефицит, и дефицит генерации влияют на отключения потребителей. Пострадали тепловые электростанции, распределительные сети атомных электростанций. С одной стороны, есть общий дефицит генерации – порядка 20-25% генерации не хватает. Одновременно состояние сетей таково, что невозможно передать электроэнергию в тот регион, где она необходима", — отметил в комментарии Фокусу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Некоторые эксперты считают, что сегодня Украине нужно добавить в систему около 1,5 ГВт произведенной электроэнергии, что при условии завершения ремонтов на электросетях поможет стабилизировать ситуацию с поставками электричества населению и бизнесу.

Ранее НЭК "Укрэнерго" сообщила, что последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам украинских тепловых электростанций.

Как сообщали Фокусу опрошенные энергоэксперты, оператору удастся скорректировать графики отключений потребителей так, чтобы они чаще совпадали с реальными отключениями.