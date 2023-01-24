Отключения света в Украине: ДТЭК в Киеве и Одессе наказали после проверок

Облэнерго "нарвались" на штраф, поскольку по неизвестным причинам решили не сообщат не сообщать своим потребителям о продолжительности и частоте отключений электроэнергии.

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Национальная комиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе заседания во вторник, 24 января, решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Сообщается, что обе компании оштрафовали поскольку выяснилось, что они не информировали на своих сайтах о существующих ограничениях в энергосистеме. В дальнейшем компании попросили соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и не нарушать Лицензионные условия по распределению электрической энергии.

При этом на сайтах "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" опубликованы одинаковые заявления по поводу наказания. В сообщениях сказано, что компании что категорически не согласны с решением регулятора о штрафе и будут обжаловать его в суде.

"Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – говорится на сайте обоих облэнерго.

В то же время уже на следующем заседании комиссия собирается рассматривать вопрос по поводу штрафных санкций в отношении еще пяти облэнерго:

ЧАО "ЛЬВООБЛЕНЭРГО";

ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЭРГО;

"ДТЭК Киевские региональные электросети";

ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО";

АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Отметим, что 17 января НКРЭКУ уже штрафовала некоторые облэнерго, поскольку предприятия нарушали графики отключения света. Тогда были оштрафованы три облэнерго, а именно:

АО "Винницаоблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

ЧАО "Волыньоблэнерго".

Согласно решению регулятора эти предприятия были оштрафованы на 85 тыс. грн.

Как подать жалобу, если часто отключают электроэнергию?

Чтобы Комиссия (НКРЭКУ) рассмотрела обращение потребителя, нужно:

указать ФИО, место жительства гражданина;

изложить суть жалобы, замечания, предложения, заявления и т.д.;

заявитель должен подписать письменное обращение с указанием даты;

письменное обращение можно переслать онлайн.

Напомним, Фокус рассказывал, что в НКРЭКУ с ноября 2022 года поступило более 2,5 тыс. обращений и жалоб от потребителей со всей Украины. Люди жаловались на несправедливые отключения электричества.

Также Фокус объяснял, почему украинцам до сих пор отключают электричество.