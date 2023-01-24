Отключения света в Украине: ДТЭК в Киеве и Одессе наказали после проверок
Облэнерго "нарвались" на штраф, поскольку по неизвестным причинам решили не сообщат не сообщать своим потребителям о продолжительности и частоте отключений электроэнергии.
Национальная комиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе заседания во вторник, 24 января, решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.
Сообщается, что обе компании оштрафовали поскольку выяснилось, что они не информировали на своих сайтах о существующих ограничениях в энергосистеме. В дальнейшем компании попросили соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и не нарушать Лицензионные условия по распределению электрической энергии.
При этом на сайтах "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" опубликованы одинаковые заявления по поводу наказания. В сообщениях сказано, что компании что категорически не согласны с решением регулятора о штрафе и будут обжаловать его в суде.
"Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – говорится на сайте обоих облэнерго.
В то же время уже на следующем заседании комиссия собирается рассматривать вопрос по поводу штрафных санкций в отношении еще пяти облэнерго:
- ЧАО "ЛЬВООБЛЕНЭРГО";
- ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЭРГО;
- "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО";
- АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Отметим, что 17 января НКРЭКУ уже штрафовала некоторые облэнерго, поскольку предприятия нарушали графики отключения света. Тогда были оштрафованы три облэнерго, а именно:
- АО "Винницаоблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- ЧАО "Волыньоблэнерго".
Согласно решению регулятора эти предприятия были оштрафованы на 85 тыс. грн.
Как подать жалобу, если часто отключают электроэнергию?
Чтобы Комиссия (НКРЭКУ) рассмотрела обращение потребителя, нужно:
- указать ФИО, место жительства гражданина;
- изложить суть жалобы, замечания, предложения, заявления и т.д.;
- заявитель должен подписать письменное обращение с указанием даты;
- письменное обращение можно переслать онлайн.
Напомним, Фокус рассказывал, что в НКРЭКУ с ноября 2022 года поступило более 2,5 тыс. обращений и жалоб от потребителей со всей Украины. Люди жаловались на несправедливые отключения электричества.
Также Фокус объяснял, почему украинцам до сих пор отключают электричество.