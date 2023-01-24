Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Отключения света в Украине: ДТЭК в Киеве и Одессе наказали после проверок

Отключения света, ДТЭК, Киев, Одесса
ДТЭК оштрафовали за нарушения при отключениях света

Облэнерго "нарвались" на штраф, поскольку по неизвестным причинам решили не сообщат не сообщать своим потребителям о продолжительности и частоте отключений электроэнергии.

Related video

Национальная комиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе заседания во вторник, 24 января, решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Сообщается, что обе компании оштрафовали поскольку выяснилось, что они не информировали на своих сайтах о существующих ограничениях в энергосистеме. В дальнейшем компании попросили соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и не нарушать Лицензионные условия по распределению электрической энергии.

При этом на сайтах "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" опубликованы одинаковые заявления по поводу наказания. В сообщениях сказано, что компании что категорически не согласны с решением регулятора о штрафе и будут обжаловать его в суде.

"Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – говорится на сайте обоих облэнерго.

В то же время уже на следующем заседании комиссия собирается рассматривать вопрос по поводу штрафных санкций в отношении еще пяти облэнерго:

  • ЧАО "ЛЬВООБЛЕНЭРГО";
  • ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЭРГО;
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети";
  • ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО";
  • АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Отметим, что 17 января НКРЭКУ уже штрафовала некоторые облэнерго, поскольку предприятия нарушали графики отключения света. Тогда были оштрафованы три облэнерго, а именно:

  • АО "Винницаоблэнерго";
  • АО "Черновцыоблэнерго";
  • ЧАО "Волыньоблэнерго".

Согласно решению регулятора эти предприятия были оштрафованы на 85 тыс. грн.

Как подать жалобу, если часто отключают электроэнергию?

Чтобы Комиссия (НКРЭКУ) рассмотрела обращение потребителя, нужно:

  • указать ФИО, место жительства гражданина;
  • изложить суть жалобы, замечания, предложения, заявления и т.д.;
  • заявитель должен подписать письменное обращение с указанием даты;
  • письменное обращение можно переслать онлайн.

Напомним, Фокус рассказывал, что в НКРЭКУ с ноября 2022 года поступило более 2,5 тыс. обращений и жалоб от потребителей со всей Украины. Люди жаловались на несправедливые отключения электричества.

Также Фокус объяснял, почему украинцам до сих пор отключают электричество.