Масштабная авария: в "Укрэнерго" рассказали, когда дадут свет в Одессе и близлежащих районах

В энергетической компании отмечают, что отключения могут продлиться дольше обычного из-за поломки на одной из высоковольтных подстанций, которая неоднократно попадала под вражеский обстрел.

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В Одессе до сих пор действуют аварийные отключения из-за масштабной аварии, которая произошла на одной из высоковольтных подстанций, при этом в большинстве других районов региона нет препятствий для поставки электроэнергии. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Как отметили в энергетической компании, ранее автотрансформатор, который питает Одессу, вышел из строя после российской ракетной атаки по Одесской области. Работу трансформатора удалось восстановить, однако 3 февраля на высоковольтной подстанции снова произошла авария.

Причина аварии

Во время последних ракетных обстрелов как сообщили в "Укрэнерго", враг намеренно бил по высоковольтной инфрастуктуре Одесской области. Все высоковольтные подстанции в регионе были значительно повреждены. Ремонтные бригады энергетиков возобновляли функционал оборудования, подключая его по резервным схемам. Такой режим работы привел к отказу работы оборудования, которое неоднократно было повреждено.

Когда в Одессе дадут свет?

В "Укрэнерго" сообщают, что масштаб аварии "довольно существенный", поэтому ограничения электропитания будут более длительными, чем обычно. Пока что энергетики не могут назвать конкретное время, когда подачу электроэнергии смогу полностью восстановить.

Сейчас чиновники Одесской военно-гражданской администрации совместно с энергетиками разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.

Напомним, 3 февраля из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе в пятницу, 3 февраля, были временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района.

4 февраля в Одесской районной государственной администрации сообщили, что поломка случилась на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры, в результате без электроснабжения остались некоторые территориальные общины Одесского района и самого областного центра.