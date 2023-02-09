Все справедливо: у ДТЕК пояснили, чому не всім будинкам у Києві відключають світло

Постачальники стежать за справедливим розподілом електрики, але іноді обмеження від "Укренерго" можуть бути такими, що всю групу будинків відключати не обов'язково.

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Останнім часом під час стабілізаційних відключень електроенергії деякі споживачі, наприклад, у Києві, помітили, що коли в їхній квартирі пропадає світло, в сусідньому будинку електроенергія є. Чому так відбувається пояснив генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

Так, за його словами, іноді "Укренерго" встановлює такі обмеження, що всю групу житлових будинків в одному районі вимикати і не потрібно.

"Ми знаємо, що одна група розрахована, наприклад, десь на 400 МВт. Якщо діє обмеження у 200 МВт, то, зрозуміло, всіх відключати і не потрібно. Водночас колеги стежать за справедливим розподілом. Це означає, що якщо сьогодні було відключено 1-5 підгрупи, то завтра в умовах таких же обмежень — 5-10 підгрупи. І навпаки", — розповів Сергій Коваленко.

Він також зазначив, що, незважаючи на суттєве похолодання, яке триває вже кілька днів, у Києві не вводили аварійні відключення світла.

"Незважаючи на досить сильні морози (для цієї зими), сьогодні залишаємось у графіках", — зазначив він.

Що буде зі світлом в Україні навесні

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, зараз важко прогнозувати, якою буде ситуація в енергосистемі навесні 2023 року. Але якщо Росія знову не обстріляє ракетами об'єкти енергетики, енергосистема продовжить поступове відновлення.

"На жаль, досі є дефіцит генерації і безумовно з підвищенням температури це впливає на падіння споживання. Плюс ми розраховуємо на відновлювальні джерела, які за наявності сонця зможуть давати більше генерації в систему", — розповів міністр енергетики.

Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Раніше Фокус розповідав, як українцям нараховують плату за світло на тлі постійних відключень електроенергії. Також нагадаємо, що в Україні спростили механізм укладання договорів на роздрібному ринку електроенергії та зміни постачальника. Так, з літа 2023 року укладати договори на розподіл та постачання електрики можна буде дистанційно.