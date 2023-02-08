Дочекатися весни: українцям розповіли, коли може покращити ситуацію зі світлом (відео)

На ситуацію зі світлом можуть вплинути відновлювальні джерела, які за наявності сонця навесні можуть давати більше генерації для енергосистеми.

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Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах, тому дефіцит у системі все ще зберігається, а по всій території країни продовжуються відключення світла. Але на подальшу ситуацію в енергосистемі може вплинути на підвищення температури повітря, розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Що буде зі світлом навесні

За словами чиновника, зараз прогнозувати щось досить складно, оскільки все залежатиме від дій Росії. Якщо не буде нових ракетних ударів по об'єктах енергетики, енергосистема продовжить поступове відновлення, а вже навесні потепління допоможе зупинити падіння рівня генерації.

Водночас, як зазначив Галущенко, енергетики розраховують не лише підвищення температури повітря.

"На жаль, досі є дефіцит генерації і безумовно з підвищенням температури це впливає на падіння споживання. Плюс ми розраховуємо на відновлювальні джерела, які за наявності сонця зможуть давати більше генерації в систему", — розповів міністр енергетики.

Де найскладніша ситуація зі світлом 8 лютого

Як повідомили в "Укренерго", на фоні похолодання споживання електроенергії в Україні зросло, але при цьому дещо підвищилось і виробництво електрики. Дефіцит потужності досі зберігається. Найбільше це відчутно у вечірні години. Найскладніша ситуація зі світлом зберігається на Одещині. Там досі продовжуються аварійні обмеження після аварії на підстанції.

"Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно це дозволить скоротити тривалість обмежень. Графіки зберігаються і діятимуть відповідно до розрахованого ліміту споживання області", — зазначили в "Укренерго".

Раніше Фокус розповідав, що з 8 лютого 2023 року на всій території України буде змінено ліміти споживання електроенергії. У кожному регіоні протягом одного з днів протягом найближчих двох тижнів не буде відключень світла.

Також нагадаємо, що 6 лютого, що в Міненерго повідомили, що в Україні за останній тиждень скоротилися випадки відключення електроенергії, хоча в деяких областях все ще спостерігається дефіцит. Так, згідно з останніми даними, першого тижня лютого кількість відключень скоротилася на 42% порівняно з кінцем січня.