В Україні за тиждень зменшилася кількість відключень попри морози, — Міненерго

В Україні покращується ситуація з дефіцитом електрики, але до стабільності ще далеко. У Міненерго розповіли, де ситуація найскладніша.

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В Україні за останній тиждень поменшало відключень електрики, але в деяких областях усе ще спостерігається дефіцит. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Міністерства енергетики.

За останніми даними, на 7 лютого кількість відключень скоротилася на 42% порівняно з кінцем січня. Попри похолодання, співробітникам підприємств вдалося знизити дефіцит доступної електричної потужності.

"Як наслідок, кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42% менша, ніж у вівторок 31 січня", — йдеться в повідомленні.

Як і раніше, найскладніша ситуація з відключеннями в Києві, а також Одеській і Львівській областях. Особливо в місті Одеса, де через аварію на одній із підстанцій жителі отримують електрику всього на кілька годин на добу. Енергетики зараз намагаються вжити всіх заходів для якнайшвидшої стабілізації ситуації та відновлення електропостачання.

У стані регулярних відключень Україні доведеться прожити щонайменше до березня, про що 6 грудня заявляв генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

"Потрібно, на мій погляд, розуміти, коли ми взагалі відмовимося від графіків і буде в нас світло на 100%. Я б ще раз хотів відзначити цю тезу, яку ми кілька разів проговорювали — до кінця березня, базовий сценарій, який для нас усіх буде хорошим, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, що 4 лютого в НЕК "Укренерго" розповіли, коли дадуть світло в Одесі та прилеглих районах. Аварія виявилася серйознішою, ніж розраховували в компанії.

Також 3 лютого в ДТЕК роз'яснили, як українцям нараховують плату за світло в умовах відключень. Найважливіша частина розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника, як від споживача.