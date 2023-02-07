В Украине за неделю уменьшилось количество отключений несмотря на морозы, — Минэнерго

В Украине улучшается ситуация с дефицитом электричества, но до стабильности еще далеко. В Минэнерго рассказали, где ситуация сложнее всего.

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В Украине за последнюю неделю стало значительно меньше отключений электричества, но в некоторых областях все еще наблюдается дефицит. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства энергетики.

По последним данным, на 7 февраля количество отключений сократилось на 42% по сравнению с концом января. Несмотря на похолодание сотрудникам предприятий удалось снизить дефицит доступной электрической мощности.

"Как следствие, количество обесточенных потребителей на утро вторника 07.02.2023 на 42% меньше, чем во вторник 31 января", — говорится в сообщении.

По-прежнему сложнейшая ситуация с отключениями в Киеве, а также Одесской и Львовской областях. Особенно в городе Одесса, где из-за аварии на одной из подстанций жители получают электричество всего на несколько часов в сутки. Энергетики сейчас пытаются предпринять все меры для скорейшей стабилизации ситуации и восстановления электроснабжения.

В состоянии регулярных отключений Украине придется прожить как минимум до марта месяца, о чем 6 декабря заявлял генеральный директора компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

"Нужно, на мой взгляд, понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас свет на 100%. Я бы еще раз хотел отметить этот тезис, который мы несколько раз проговаривали — до конца марта, базовый сценарий, который для нас всех будет хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", — сказал Коваленко.

Напомним, что 4 февраля в НЭК "Укрэнерго" рассказали, когда дадут свет в Одессе и близлежащих районах. Авария оказалась серьезнее, чем рассчитывали в компании.

Также 3 февраля в ДТЭК разъяснили, как украинцам начисляют оплату за свет в условиях отключений. Самая важная часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя.