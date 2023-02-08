Дождаться весны: украинцам рассказали, когда может улучшиться ситуация со светом (видео)

На ситуацию со светом могут повлиять восстановительные источники, которые при наличии солнца весной смогут давать больше генерации для энергосистемы.

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Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам, поэтому дефицит в системе все еще сохраняется, а по всей территории страны продолжаются отключения света. Но на последующую ситуацию в энергосистеме может повлиять повышение температуры воздуха, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Что будет со светом весной

По словам чиновника, сейчас прогнозировать что-то довольно сложно, так как все будет зависеть от действий России. Если не будет новых ракетных ударов по объектам энергетики, то энергосистема продолжит постепенное восстановление, а уже весной потепление поможет остановить падение уровня генерации.

При этом, как отметил Галущенко, энергетики рассчитывают не только на повышение температуры воздуха.

"К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления. Плюс мы рассчитываем на восстановительные источники, которые при наличии солнца смогут давать больше генерации в систему", – рассказал министр энергетики.

Где самая сложная ситуация со светом 8 февраля

Как сообщили в "Укрэнерго", на фоне похолодания потребление электроэнергии в Украине выросло, но при этом несколько повысилось и производство электричества. Дефицит мощности до сих пор сохраняется. Больше всего это ощутимо в вечерние часы. Самая сложная ситуация со светом сохраняется в Одесской области. Там до сих пор продолжаются аварийные ограничения после аварии на подстанции.

"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики сохраняются и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", — отметили в "Укрэнерго".

Ранее Фокус рассказывал, что с 8 февраля 2023 года, на всей территории Украины будут изменены лимиты потребления электроэнергии. В каждом регионе в один из дней в течение ближайших двух недель не будет отключений света.

Также напомним, что 6 февраля что в Минэнерго сообщили, что в Украине за последнюю неделю сократились случаи отключения электроэнергии, хотя в некоторых областях все еще наблюдается дефицит. Так, согласно последним данным, в первую неделю февраля количество отключений сократилось на 42% по сравнению с концом января.