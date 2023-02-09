Все справедливо: в ДТЭК объяснили, почему не всем домам в Киеве отключают свет

Поставщики следят за справедливым распределением электричества, но иногда ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу домов отключать совсем не обязательно.

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В последнее время во время стабилизационных отключениях электроэнергии некоторые потребители, например в Киеве, заметили, что когда в их квартире пропадает свет, в соседнем доме электроэнергия присутствует. Почему так происходит объяснил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

Так, по его словам, иногда "Укрэнерго" устанавливает такие ограничения, что всю группу жилых домов в одном районе отключать и не нужно.

"Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, разумеется, всех отключать и не нужно. В то же время коллеги следят за справедливым распределением. Это означает, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра в условиях таких же ограничений — 5-10 подгруппы. И наоборот", — рассказал Сергей Коваленко.

Он также отметил, что несмотря на существенное похолодание, которые длится уже несколько дней, в Киеве не вводили аварийные отключения света.

"Несмотря на довольно сильные морозы (для этой зимы), сегодня остаемся в графиках", — отметил он.

Что будет со светом в Украине весной

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас сложно прогнозировать, какой будет ситуация в энергосистеме весной 2023 года. Но если Россия снова не обстреляет ракетами объекты энергетики, то энергосистема продолжит постепенное восстановление.

"К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления. Плюс мы рассчитываем на восстановительные источники, которые при наличии солнца смогут давать больше генерации в систему", – рассказал министр энергетики.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам насчитывают оплату за свет на фоне постоянных отключений электроэнергии. Также напомним, что в Украине упростили механизм заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Так, с лета 2023 года заключать договора на распределение и поставку электричества можно будет дистанционно.