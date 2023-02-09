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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Все справедливо: в ДТЭК объяснили, почему не всем домам в Киеве отключают свет

Веерные отключения света, график отлючений
Фото: Flickr | Киевлянам рассказали, почему не все дома с одной группы могут бытть без электричества во время отключений

Поставщики следят за справедливым распределением электричества, но иногда ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу домов отключать совсем не обязательно.

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В последнее время во время стабилизационных отключениях электроэнергии некоторые потребители, например в Киеве, заметили, что когда в их квартире пропадает свет, в соседнем доме электроэнергия присутствует. Почему так происходит объяснил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

Так, по его словам, иногда "Укрэнерго" устанавливает такие ограничения, что всю группу жилых домов в одном районе отключать и не нужно.

"Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, разумеется, всех отключать и не нужно. В то же время коллеги следят за справедливым распределением. Это означает, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра в условиях таких же ограничений — 5-10 подгруппы. И наоборот", — рассказал Сергей Коваленко.

Он также отметил, что несмотря на существенное похолодание, которые длится уже несколько дней, в Киеве не вводили аварийные отключения света.

"Несмотря на довольно сильные морозы (для этой зимы), сегодня остаемся в графиках", — отметил он.

Что будет со светом в Украине весной

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас сложно прогнозировать, какой будет ситуация в энергосистеме весной 2023 года. Но если Россия снова не обстреляет ракетами объекты энергетики, то энергосистема продолжит постепенное восстановление.

"К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления. Плюс мы рассчитываем на восстановительные источники, которые при наличии солнца смогут давать больше генерации в систему", – рассказал министр энергетики.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам насчитывают оплату за свет на фоне постоянных отключений электроэнергии. Также напомним, что в Украине упростили механизм заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Так, с лета 2023 года заключать договора на распределение и поставку электричества можно будет дистанционно.