После аварии: в Одесской области вводят новые графики отключений света

Теперь потребители будут разделены на шесть групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одеской области.

Related video

В Одесской области постепенно улучшается ситуация с подачей электричества жителям региона. Так, по состоянию на четверг, 9 февраля, энергетикам удалось починить часть оборудования, которое вышло из строя в результате масштабной аварии 3 числа. Поэтому для жителей региона начнут тестировать новые графики стабилизационных отключений. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Как сообщается, теперь потребители будут разделены на 6 групп. Энергетики считают, что такая схема позволит справедливее подавать свет жителям Одесской области и делать это поочередно. Но при этом не исключено, что графики будут применяться стабильно.

"К сожалению, ситуация в регионе все еще сложная, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием к возможным перебоям в графиках" — подчеркнули в ДТЭК.

Блэкаут в Одессе: что известно

3 февраля из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе оказались временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района. Без электроэнергии остались объекты критической инфраструктуры, промышленности и бытовые потребители.

Кроме того, у многих одесситов пропала вода, общественный электротранспорт тоже приостановил работу.

На следующий день, 4 февраля аварийные отключения в городе и области продолжились. В "Укрэнерго"сообщили о причинах аварии: ранее после российской ракетной атаки в области вышел из строя автотрансформатор. Его удалось починить, однако 3 февраля из-за большой нагрузки оборудование не выдержало и отключилось.

Чуть позже Денис Шмыгаль пообещал, что в течение суток в область завезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго Украины.

Ранее Фокус рассказывал, почему у некоторых киевлян пропадает свет, тогда как в соседних домах электричество присутствует, хотя согласно графикам света быть не должно. Оказывается все из-за того, что иногда "Укрэнерго" устанавливает такие ограничения, что всю группу жилых домов в одном районе отключать и не нужно.

Также напомним, что в ДТЭК объяснили, как украинцам начисляют оплату за свет на фоне отключений электроэнергии. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергея Коваленка, самая важная часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя.