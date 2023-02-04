В течение суток Одесская область получит все мощные генераторы, — Шмыгаль

По словам премьер-министра, в город также привезут газотурбинную электростанция мощностью 25 МВт, а у Турции попросят дополнительные суда-электростанции. Местные "пункты несокрушимости" переходят на круглосуточную работу.

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Согласно поручению премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, в Одесскую область в течение суток завезут мощные генераторы, которые только есть в Минэнерго. Об этом украинский премьер написал в своем Telegram-канале.

В область уже направлены десятки генераторов, упомянул министр.

В Одессу также планируют привезти газотурбинную электростанцию, мощность которой составляет 25 МВт.

Аварийные отключения вызваны масштабной аварией на одной из высоковольтных подстанций, прежде подвергавшейся неоднократным российским обстрелам. Из-за этого не представляется возможным быстро возобновить энергоснабжение.

На внеочередном заседании правительство поручило сформировать круглосуточный штаб во главе с министром энергетики, в котором также должны быть задействованы исполняющий обязанности главы МВД и представители других ведомств.

"Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", — пояснил Шмыгаль.

В течение 24 часов жителя Одессы получат необходимую поддержку. В первую очередь, электроэнергией будут обеспечены объекты критической инфраструктуры, а также многоквартирные дома. "Пункты несокрушимости" перейдут на круглосуточную работу.

Ранее Фокус сообщал, что в "Укрэнерго" объяснили, когда возобновится электроснабжение Одессы и соседних районов. По данным энергетической компании, отключения могут длиться дольше обычных по причине поломки на одной из высоковольтных подстанций.

Напомним, что представители ВСУ предупредили о вероятности ракетного обстрела юга Украины. Представительница командования Вооруженных сил Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты проводят активную разведку побережья Одесской и Николаевской областей с помощью БПЛА.