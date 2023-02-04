Протягом доби Одеська область отримає всі потужні генератори, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, до міста також привезуть газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, а в Туреччини попросять додаткові судна-електростанції. Місцеві "пункти незламності" переходять на цілодобову роботу.

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Згідно з дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до Одеської області протягом доби завезуть потужні генератори, які тільки є в Міненерго. Про це український прем'єр написав у своєму Telegram-каналі.

В область уже направлено десятки генераторів, згадав міністр.

В Одесу також планують привезти газотурбінну електростанцію, потужність якої становить 25 МВт.

Аварійні відключення викликані масштабною аварією на одній з високовольтних підстанцій, що раніше зазнавала неодноразових російських обстрілів. Через це неможливо швидко відновити енергопостачання.

На позачерговому засіданні уряд доручив сформувати цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики, в якому також мають бути задіяні виконувач обов'язків голови МВС та представники інших відомств.

"Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій", — пояснив Шмигаль.

Упродовж 24 годин мешканці Одеси отримають необхідну підтримку. Насамперед електроенергією будуть забезпечені об'єкти критичної інфраструктури, а також багатоквартирні будинки. "Пункти незламності" перейдуть на цілодобову роботу.

Раніше Фокус повідомляв, що в "Укренерго" пояснили, коли відновиться електропостачання Одеси та сусідніх районів. За даними енергетичної компанії, відключення можуть тривати довше, ніж звичайні через поломку на одній з високовольтних підстанцій.

Нагадаємо, що представники ЗСУ попередили про ймовірність ракетного обстрілу півдня України. Представниця командування Збройних сил Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти проводять активну розвідку узбережжя Одеської та Миколаївської областей за допомогою БПЛА.