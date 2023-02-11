Світла буде більше: в Україні запрацювали два енергоблоки АЕС (відео)

В "Енергоатомі" розповіли, що в енергосистемі стане на 1220 МВт більше, що має зменшити час відключень.

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні вдалося повернути в роботу два енергоблоки. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Фокус.

11 лютого вдалося запустити два енергоблоки на одній з атомних електростанцій. За словами Галущенка, генерація дозволить скоротити дефіцит в енергосистемі. Він очікує, що ефект від додаткових мегаватів побачать жителі України. Нині основні проблеми в українській енергосистемі полягають у передачі згенерованої електроенергії та у самій генерації.

"Вчора була чергова масована атака, яка завдала шкоди як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні завдяки запуску відповідних блоків ми істотно зменшуємо дефіцит у системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", — пояснив міністр.

Разом із зенітними ракетами С-300 10 лютого Україною запустили понад 100 ракет — це одна з наймасовіших атак по інфраструктурі за весь час, до того ж були атаки іранськими дронами-камікадзе.

В "Енергоатомі" також додали, що після завершення ремонту на енергоблоках генерація збільшилася на 1220 МВт. Ремонт завершили за 38 діб. Він полягав у частковому перезавантаженні ядерного палива, середнього ремонту реактора та турбіни, а також у капітальному ремонті генератора. Наразі поступово нарощують потужності двох енергоблоків для виходу на номінальну швидкість.

"Вітчизняна енергосистема додатково отримає 1220 МВт електроенергії. Загалом АЕС на підконтрольній Україні території вже найближчими днями вироблятимуть близько 7700 МВт електроенергії", — заявив президент "Енергоатому" Петро Котін.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що окупанти осушують Каховське водосховище, що заблокує роботу системи охолодження Запорізької АЕС.

10 лютого в Кабміні заявили, що внаслідок ракетного удару ЗС РФ обстріляно вже кожну другу підстанцію. Пошкоджено майже 20 енергоблоків ТЕС.