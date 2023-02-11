Света будет больше: в Украине заработали два энергоблока АЭС (видео)

В "Энергоатоме" рассказали, в энергосистеме станет на 1220 МВт больше, что должно уменьшить время отключений.

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине удалось вернуть в работу два энергоблока. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Фокус.

11 февраля удалось запустить два энергоблока на одной из атомных электростанций. По словам Галущенко, генерация позволит сократить дефицит в энергосистеме. Он ожидает, что эффект от дополнительных мегаватт увидят жители Украины. Сейчас основные проблемы в украинской энергосистеме заключаются в передаче сгенерированной электроэнергии и в самой генерации.

"Вчера была очередная массированная атака, которая нанесла ущерб как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день за счет запуска соответствующих блоков, мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на длительность отключений", — объяснил министр.

Вместе с зенитными ракетами С-300 10 февраля по Украине запустили более 100 ракет — это одна из самых массовых атак по инфраструктуре за все время, вдобавок были атаки иранскими дронами-камикадзе.

В "Энергоатоме" также добавили, что после завершения ремонта на энергоблоках генерация увеличилась на 1220 МВт. Ремонт завершили за 38 суток. Он заключался в частичной перезагрузке ядерного топлива, среднего ремонта реактора и турбины, а также капитальный ремонт генератора. Сейчас постепенно наращивают мощности двух энергоблоков для выхода на номинальную скорость.

"Отечественная энергосистема дополнительно получит 1220 МВт электроэнергии. В общей сложности АЭС на подконтрольной Украине территории уже в ближайшие дни будут производить около 7700 МВт электроэнергии", — заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что оккупанты осушают Каховское водохранилище, что заблокирует работу системы охлаждения Запорожской АЭС.

10 февраля в Кабмине заявили, что в результате ракетного удара ВС РФ обстреляна уже каждая вторая подстанция. Было повреждено почти 20 энергоблоков ТЭС.