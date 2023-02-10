Обстреляна каждая вторая подстанция: в Кабмине назвали последствия ракетного террора

Российские оккупанты повредили почти 20 энергоблоков ТЭС, поэтому после отопительного сезона в Украине начнется масштабная отстройка энергосистемы.

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Российские оккупанты в течение четырех последних месяцев атаковали каждую вторую подстанция "Укрэнерго". После ракетных обстрелов Украина лишилась 75% мощностей своих ТЭС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — отметил Шмыгаль.

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По словам главы правительства, каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована россиянами в течение последних четырех месяцев.

"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет", — заключил премьер.

Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 16 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, Фокус в своем материале: "Прилеты", ракеты над Молдовой и работа ПВО: все детали утреннего обстрела 10 февраля" собрал всю информацию о массированном обстреле Украины.

Тем временем в пресс-центре Воздушных сил сообщили что за минувшую ночь и утро 10 февраля противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр". Силы ПВО уничтожили 61 ракету и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131.

Известно, что россияне атаковали с воздуха восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпуская ракеты из районов Каспийского моря и Волгодонска. Также против Украины были использованы "Калибры", которые запускались из акватории Черного моря.