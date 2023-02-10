"Прилеты", ракеты над Молдовой и работа ПВО: все детали утреннего обстрела 10 февраля

Как рассказали в Воздушных силах, ночью и утром враг выпустил 71 крылатую ракету Х-101, Х-555, "Калибр". В результате утреннего обстрела РФ повреждены энергообъекты в 6 областях страны. В Харьковской области получили ранения 8 человек, а над Одессой сбили 13 ракет.

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Утром 10 февраля ВС РФ совершили пуски десятков крылатых ракет, а также управляемых снарядов из комплексов С-300 в направлении различных украинских регионов. Как сообщили в пресс-центре Воздушных сил, за минувшую ночь и утро 10 февраля противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр". Силы ПВО уничтожили 61 ракету и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131.

Россияне атаковали с воздуха восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. А также выпускал "Калибры" из акватории Черного моря.

Фокус в одном материале собрал информацию о массированном обстреле Украины, который ВС РФ совершили утром 10 февраля.

Массированный обстрел Украины 10 февраля: "прилеты" и работа ПВО

Примерно в 9:36 местные паблики начали информировать о работе ПВО в разных областях Украины. В частности, сообщалось о сбитиях в Одесской области, а также о работе ПВО в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко сообщил о том, что над регионом силам ПВО удалось сбить 13 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сбитии 10 ракет над столицей. Городской голова заверил, что пострадаших в Киеве нет, однако есть попадания по энергосети.

Российские войска атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 таких снарядов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате "прилетов" по региону ранения получили восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил также о том, что по городу выпустили, по меньшей мере 7 ракет. В Днепропетровской ОВА уточнили, что над Кривым Рогом удалось сбить 3 ракеты, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также сообщалось о работе ПВО над Днепропетровской областью без подробностей.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин также сообщал о работе ПВО над областью без подробностей.

Массированный обстрел Украины 10 февраля — аварийные отключения света

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, в результате массированного обстрела повреждены энергообъекты в шести областях страны. ВС РФ попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуры в шести регионах. Во многих областях вводятся аварийные отключения электричества.

Галущенко отметил, что самая тяжелая ситуация наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность украинской энергосистемы.

В НЭК "Укрэнерго" добавили, что сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме — значительный. Энергетики уже занимаются ликвидацией последствий "прилетов".

Ракеты над Молдовой и Румынией

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, две российские крылатые ракеты типа "Калибр" зашли в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Залужный сообщил, что ракеты вошли на территорию Молдовы около 10:18 со стороны Украины, затем, около 10:33, они пересекли границу с Румынией и вновь вошли в воздушное пространство Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уточнил, что ВС Украины имели возможность сбить эти ракеты, но понимая риски и угрозы населения иностранного государства, дождались захода ракет на территорию Украины.

Позже в Минобороны Молдовы подтвердили информацию Залужного, а в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщили о срочном вызове российского посла в связи с нарушением воздушного пространства страны.

В то же время в Минобороны Румынии не подтвердили пролет российских ракет над своей территорией.

"Информация о том, что российская ракета должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. Вскоре мы вернемся с официальной информацией об этой ситуации.Просим вас не распространять непроверенную информацию по этому поводу в публичном пространстве", — сказал Константин Спыну, представитель оборонного ведомства.

Напомним, 10 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Российское военное командование пыталось совершить "ракетный блицкриг" против Украины, но он провалился.