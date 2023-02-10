В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракет над своей территорией, Румыния — все отрицает

В Кишиневе осудили нарушение своего воздушного пространства со стороны РФ, а в Бухаресте заявили, что российские ракеты над их территорией не пролетали.

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Министерство обороны Республики Молдова подтвердило пролет российской ракеты над своей территорией. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Ответственные структуры внутри учреждения обнаружили в 10:18 ракету, пересекшую воздушное пространство Республики Молдова, над местностью Мокра в Приднестровском районе и позднее над местностью Косаути в Сорокском районе, с направлением на Украину", — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщили о срочном вызове российского посла в связи с нарушением воздушного пространства страны.

"Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове Посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в Министерство иностранных дел для указания российской стороне о недопустимом нарушении нашего воздушного пространства пролетом сегодня над суверенной территорией Республики Молдова российской ракеты", — сказано в сообщении МИД.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции отмечают, что российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по Украине прямо и негативно сказываются на гражданах Молдовы.

Реакция Румынии

Как сообщает румынское издание Libertatea, в Минобороны Румынии не подтвердили пролет российских ракет над своей территорией.

"Информация о том, что российская ракета должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. Вскоре мы вернемся с официальной информацией об этой ситуации.Просим вас не распространять непроверенную информацию по этому поводу в публичном пространстве", — сказал Константин Спыну, представитель оборонного ведомства.

Российские ракеты над Румынией и Молдовой

Ранее Фокус писал о том, что по словам главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, две российские крылатые ракеты типа "Калибр" зашли в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Залужный сообщил, что ракеты вошли на территорию Молдовы около 10:18 со стороны Украины, затем, около 10:33, они пересекли границу с Румынией и вновь вошли в воздушное пространство Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уточнил, что ВС Украины имели возможность сбить эти ракеты, но понимая риски и угрозы населения иностранного государства, дождались захода ракет на территорию Украины.

Массированный ракетный обстрел Украины 10 февраля

Напомним, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 10 февраля, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет. Под удар попали Киев, Харьков и Кривой Рог. Также сообщалось о работе ПВО в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

В частности "прилеты" были в Харьковской области, где в результате попадания вражеских ракет пострадали восемь человек. Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, взрывы произошли около 10:30 утра в Харьковском районе. В результате получили ранения восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время массированного ракетного удара по Украине 10 февраля российские войска атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 таких снарядов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российское военное командование пыталось совершить "ракетный блицкриг" против Украины, но он провалился.