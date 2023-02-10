У Міноборони Молдови підтвердили проліт ракет над своєю територією, Румунія — все заперечує

У Кишиневі засудили порушення свого повітряного простору з боку РФ, а в Бухаресті заявили, що російські ракети над їхньою територією не пролітали.

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Міністерство оборони Республіки Молдова підтвердило проліт російської ракети над своєю територією. Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Відповідальні структури всередині установи виявили о 10:18 ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова, над місцевістю Мокра в Придністровському районі та пізніше над місцевістю Косауті в Сорокському районі з направленням на Україну", — йдеться у пресрелізі.

Водночас у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови повідомили про терміновий виклик російського посла через порушення повітряного простору країни.

"Голова дипломатії Республіки Молдова Ніку Попеску розпорядився про терміновий виклик Посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова до Міністерства закордонних справ для вказівки російській стороні про неприпустиме порушення нашого повітряного простору прольотом сьогодні над суверенною територією Республіки Молдова російської ракети", — сказано в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції зазначають, що російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по Україні прямо та негативно позначаються на громадянах Молдови.

Реакція Румунії

Як повідомляє румунське видання Libertatea, у Міноборони Румунії не підтвердили проліт російських ракет над своєю територією.

"Інформація про те, що російська ракета мала пролетіти над повітряним простором Румунії, не підтверджується. Незабаром ми повернемося з офіційною інформацією про цю ситуацію. Просимо вас не розповсюджувати неперевірену інформацію з цього приводу в публічному просторі", — сказав Костянтин Спину, представник оборонного відомства.

Російські ракети над Румунією та Молдовою.

Раніше Фокус писав про те, що за словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу "Калібр" зайшли в повітряний простір Молдови та Румунії.

Залужний повідомив, що ракети увійшли на територію Молдови близько 10:18 з боку України, потім близько 10:33 вони перетнули кордон з Румунією і знову увійшли в повітряний простір України.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що ЗС України мали змогу збити ці ракети, але розуміючи ризики та загрози населення іноземної держави, дочекалися заходу ракет на територію України.

Масований ракетний обстріл України 10 лютого

Нагадаємо, ЗС РФ здійснили масований обстріл України 10 лютого, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Під удар потрапили Київ, Харків та Кривий Ріг. Також повідомлялося про роботу ППО в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Зокрема "прильоти" були у Харківській області, де внаслідок влучення ворожих ракет постраждали вісім людей. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вибухи сталися близько 10:30 ранку в Харківському районі. В результаті отримали поранення вісім осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час масованого ракетного удару по Україні 10 лютого російські війська атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. У регіонах було випущено 35 таких снарядів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російське військове командування намагалося здійснити "ракетний бліцкриг" проти України, але він провалився.