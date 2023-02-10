ЗС РФ здійснили ракетний удар по Харкову, багато постраждалих — ОВА (відео)

Вибухи, за словами керівника обласної адміністрації Олега Синєгубова, сталися близько 10:30 ранку в Харківському районі. Щонайменше вісім осіб отримали поранення та були госпіталізовані.

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Російські окупанти 10 лютого завдали масованого ракетного по Україні. Зокрема "прильоти" були у Харківській області, де внаслідок влучання ворожих ракет постраждали вісім людей. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чиновник написав, що вибухи сталися близько 10:30 ранку в Харківському районі. Внаслідок цього отримали поранення вісім осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку в Харківському районі, поранення отримали 8 осіб. Двоє з них у тяжкому стані", — написав Синєгубов, уточнивши, що ці дані щодо числа постраждалих уточнюються.

Також надійшла інформація від мера Харкова Ігоря Терехова про те, що близько 10:00 зафіксовано влучання російських ракет по міському об'єкту критичної інфраструктури. Він попередив, що через масований обстріл у Харкові 10 лютого можливі перебої зі світлом.

В ефірі телемарафону Синєгубов розповів про ситуацію у регіоні у першій половині дня 10 лютого. Глава адміністрації зазначив, що Харків все ще перебуває під ударами ворожих ракет та попросив городян перебувати в укриттях. Він додав, що є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі.

"Харків все ще перебуває під ударами ворожих ракет. Нещодавно у місті прогримів ще один вибух. Є попадання в електрогенеруючу інфраструктуру. Повітряна тривога зберігається", — сказав Синєгубов.

За його словами, удари завдавалися з 4 години ранку. У цей час було зафіксовано 12 ракет попадань по об'єктах критичної інфраструктури у Харкові та області, через що в регіоні проводяться аварійні та стабілізаційні відключення світла.

"Близько 150 тис. абонентів у Харкові залишаються без електроенергії. Продовжуються роботи з відновлення електроживлення. На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідують наслідки", — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у деяких областях України проводять аварійні відключення електрики через загрозу ракетного удару росіян. У компанії ДТЕК пояснили, що аварійні відключення — це вимушений превентивний захід, який дозволить уникнути значних ушкоджень енергетичної інфраструктури країни.

Раніше ми писали про подробиці масованого обстрілу території України 10 лютого. Зокрема, повідомлялося про збитки російських ракет в Одеській області, а також про роботу ППО в Миколаївській, Дніпропетровській та Полтавській областях.