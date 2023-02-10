Масований обстріл України 10 лютого: у регіонах почалися аварійні відключення світла

Компанії-постачальники пояснюють, що аварійні відключення — це вимушений запобіжний захід, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури України.

Related video

У зв'язку із загрозою ракетного удару у деяких областях України проводяться екстрені відключення електрики. Крім того, користувачі залишилися без світла через наслідки нічного ракетного удару. Так у Києві та області, а також у Дніпропетровській області, застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений захід, щоб запобігти пошкодженню енергетичної інфраструктури, повідомила пресслужба української енергетичної компанії ДТЕК 10 лютого.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо у ППО", — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії "Укренерго" під час російської атаки вранці, 10 лютого, є влучання в кілька об'єктів високовольтної інфраструктури у східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", — попередили в "Укренерго"

Запорізька область

Пресслужба Запорізького обленерго повідомила, що вночі, 10 лютого, внаслідок російського удару в електромережах обласного центру виникла низка технологічних порушень. Через це у Запоріжжі відбулися масові знеструмлення споживачів, хоча більшість із них поки що не відключена від електропостачання.

"Без енергопостачання залишаються близько 2,5 тисяч абонентів в одному з районів міста. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються", — повідомили в обленерго.

Донецька область

На Донеччині відбуваються аварійні відключення світла.

"У регіоні відбуваються екстрені відключення (аварійне без застосування графіка погодинних відключень). Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки неактуальні", — повідомили в ДТЕК.

Інформаційний ресурс Покровської територіальної громади повідомив, що всі користувачі екстрено відключили електрику.

"За розпорядженням Укренерго до всіх споживачів Покровської ТГ застосовано відключення електроенергії. Термін – до особливого розпорядження", — йдеться у повідомленні.

Харківська та Миколаївська область

За повідомленнями регіональних обленерго, у Харківській та Миколаївській області здійснюються запобіжні знеструмлення електрики для мінімізації наслідків можливої ракетної атаки.

Рухи потягів в Україні

Інформаційна служба оператора "Укрзалізниця" повідомляє, що через знеструмлення деяких ділянок по Україні 5 із 65 рейсів затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 потяги спізнюються більш ніж на 30 хвилин.

Пасажири потяга №712/711 Київ — Краматорськ будуть пересаджені під резервний потяг із локомотивом на тепловій тязі. Також потяг №722 "Інтерсіті+" у напрямку Харкова переміщатиметься на теплотязі.

"Ситуація на всіх вокзалах країни зараз контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, триває підземними переходами", — повідомив оператор.

Нагадаємо, вночі, 10 лютого, Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Харкову, Дніпру та Запоріжжю. За даними офіційних джерел, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Противник використав десятки крилатих ракет та іранські дрони-камікадзе.