Массированный обстрел Украины 10 февраля: в регионах начались аварийные отключения света

Компании-поставщики поясняют, что аварийные отключения — это вынужденная превентивная мера, которая позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры Украины.

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В связи с угрозой ракетного удара в некоторых областях Украины проводятся экстренные отключения электричества. Кроме того пользователи остались без света из-за последствий ночного ракетного удара. Так в Киеве и области, а также в Днепропетровской области применяются экстренные отключения света. Это вынужденная мера, чтобы предотвратить повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК 10 февраля.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", — говорится в сообщении.

По информации компании "Укрэнерго" в ходе российско атаки утром 10 февраля есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", — предупредили в "Укрэнерго"

Запорожская область

Пресс-служба Запорожского облэнерго сообщила, что ночью 10 февраля в результате российского удара в электросетях областного центра возник ряд технологических нарушений. Из-за этого в Запорожье произошли массовые обесточивания потребителей, хотя большинство из них пока не отключены от электроснабжения.

"Без энергоснабжения остаются около 2,5 тысячи абонентов в одном из районов города. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", — сообщили в облэнерго.

Донецкая область

В Донецкой области происходят аварийные отключения света.

"В регионе происходят экстренные отключения (аварийное без применения графика почасовых отключений). Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны", — сообщили в ДТЭК.

Информационный ресурс Покровской территориальной общины сообщил, что у всех пользователей экстренно отключили электричество.

"По распоряжению Укрэнерго ко всем потребителям Покровской ТГ применено отключение электроэнергии. Срок – к особому распоряжению", — говорится в сообщении.

Харьковская и Николаевская область

По сообщениям региональных облэнерго, в Харьковской и Николаевской области осуществляются упреждающие обесточивание электричества для минимизации последствий возможной ракетной атаки.

Движения поездов по Украине

Информационная служба оператора "Укрзалізниця" сообщает, что из-за обесточивания отдельных участков по Украине 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда опаздывают более чем на 30 минут.

Пассажиры поезда №712/711 Київ — Краматорск будут пересажены под резервный поезд с локомотивом на тепловой тяге. Также поезд №722 "Интерсити+" в направлении Харькова будет перемещаться на теплотяге.

"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами", — сообщил оператор.

Напомним, ночью 10 февраля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Харькову, Днепру и Запорожью. По данным из официальных источников, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Противник использовал десятки крылатых ракет и иранские дроны-камикадзе.