ВС РФ осуществили ракетный удар по Харькову, много пострадавших, — ОВА (видео)

Взрывы, по словам руководителя областной администрации Олега Синегубова, произошли около 10:30 утра в Харьковском районе. Как минимум восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

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Российские оккупанты 10 февраля нанесли массированный ракетный по Украине. В частности "прилеты" были в Харьковской области, где в результате попадания вражеских ракет пострадали восемь человек. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Чиновник написал, что взрывы произошли около 10:30 утра в Харьковском районе. В результате получили ранения восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 8 человек. Двое из них в тяжелом состоянии", — написал Синегубов, уточнив, что данные по числу пострадавших уточняются.

Также поступила информация от мэра Харькова Игоря Терехова о том, что около 10:00 было зафиксировано попадание российских ракет по городскому объекту критической инфраструктуры. Он предупредил, что из-за массированного обстрела в Харькове 10 февраля возможны перебои со светом.

В эфире телемарафона Синегубов рассказал о ситуации в регионе в первой половине дня 10 февраля. Глава администрации отметил, что Харьков все еще находится под ударами вражеских ракет и попросил горожан находиться в укрытиях. Он добавил, что есть "прилеты" по энергетической инфраструктуре.

"Харьков все еще находится под ударами вражеских ракет. Недавно в городе прогремел еще один взрыв. Есть попадания в электрогенерирующую инфраструктуру. Воздушная тревога сохраняется", — сказал Синегубов.

По его словам, удары наносились с 4 часов утра. В это время было зафиксировано 12 ракет попаданий по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области, из-за чего в регионе проводятся аварийные и стабилизационные отключения света.

"Около 150 тыс. абонентов в Харькове остаются без электроэнергии. Продолжаются работы по восстановлению электропитания. На местах прилетов работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия", — сообщил Синегубов.

Напомним, в некоторых областях Украины проводят аварийные отключения электричества из-за угрозы ракетного удара россиян. В компании ДТЭК пояснили, что аварийные отключения — это вынужденная превентивная мера, которая позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры страны.

Ранее мы писали о подробностях массированного обстрела территории Украины 10 февраля. В частности сообщалось о сбитиях российских ракет в Одесской области, а также о работе ПВО в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.