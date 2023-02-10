ВС РФ атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, вражеские снаряды запускались с территории Белгородской области и оккупированного Токмака Запорожской области.

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Во время массированного ракетного удара по Украине 10 февраля российские войска атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 таких снарядов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ракеты запускались с территории Белгородской области и оккупированного Токмака Запорожской области.

"В общем такой, я бы сказал, рекордный удар этими ракетами. До 35 ракет зенитных выпущено по Запорожской и по Харьковской областях", — отметил он.

Игнат добавил, что ВС РФ используют установки С-300 для террора украинцев. Снаряды выпускают по густонаселенным городах, и чем дальше расположено место запуска этих ракет, тем более неточно они попадают по потенциальным целям.

"Они используют это оружие как террор. В то время, когда мы с помощью С-300 сбиваем вражеские ракеты", — сказал спикер.

Представитель командования заявил, что украинская армия имеет право уничтожать эти зенитные комплексы россиян, где бы они не находились. Ежедневно истребители ВСУ наносят удары с помощью противорадиолокационных ракет HARM.

"Но пока этого мало, нужно более мощное оружие и адекватный ответ врагу, который терроризирует мирных жителей", — считает Игнат.

Напомним, утром 10 февраля Россия наносила массированный ракетный удар по Украине. В Харькове россияне попали по объекту энергетики, взрывы также прозвучали в Киеве, Кривом Роге. О работе ПВО сообщалось в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские ракеты вошли в воздушное пространство Румынии и Молдовы. По его словам, "Калибры" залетели в Молдову со стороны Украины и пролетели над Румынией, после чего вновь оказались в небе над нашей страной.