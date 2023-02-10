Обстрел Украины 10 февраля: оккупанты повредили объекты генерации и высоковольтную сеть

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что самая тяжелая ситуация наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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Российские войска 10 февраля совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаку по энергетическим объектам. В результате чего повреждения есть в шести областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, ВС РФ попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуры в шести регионах. Во многих областях вводятся аварийные отключения электричества.

Галущенко отметил, что самая тяжелая ситуация наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность украинской энергосистемы.

Тем временем энергетики беспрерывно продолжают ремонтные работы.

В компании ДТЭК уточнили, что в результате ночных и утренних атак россиян были повреждены четыре ТЭС. В результате чего ранения получили двое работников, им оперативно предоставили помощь.

Российские удары серьезно повредили оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали ликвидацию последствий.

Напомним, утром 10 февраля российские войска совершили массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Кривом Роге. О работе ПВО сообщали в Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 снарядов с Белгородской области и оккупированного Токмака Запорожской области.