Обстріл України 10 лютого: окупанти пошкодили об'єкти генерації та високовольтну мережу

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що найважча ситуація спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

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Російські війська 10 лютого здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаку на енергетичні об'єкти. Внаслідок чого пошкодження є у шести областях України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ЗС РФ потрапили до об'єктів теплової та гідрогенерації, а також до високовольтної інфраструктури у шести регіонах. У багатьох областях запроваджуються аварійні відключення електрики.

Галущенко зазначив, що найважча ситуація спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Однак завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалося зберегти цілісність української енергосистеми.

Тим часом, енергетики безперервно продовжують ремонтні роботи.

У компанії ДТЕК уточнили, що внаслідок нічних та ранкових атак росіян було пошкоджено чотири ТЕС. Внаслідок чого поранення отримали двоє працівників, їм оперативно надали допомогу.

Російські удари серйозно зашкодили обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, вранці 10 лютого російські війська здійснили масований ракетний удар територією України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Кривому Розі. Про роботу ППО повідомляли у Вінницькій, Миколаївській та Полтавській областях.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. По регіонах було випущено 35 снарядів із Бєлгородської області та окупованого Токмака Запорізької області.