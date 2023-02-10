"Прильоти", ракети над Молдовою та робота ППО: всі деталі ранкового обстрілу 10 лютого

Як розповіли у Повітряних силах, уночі та вранці ворог випустив 71 крилату ракету Х-101, Х-555, "Калібр". Внаслідок ранкового обстрілу РФ пошкоджено енергооб'єкти у 6 областях країни. На Харківщині зазнали поранень 8 осіб, а над Одесою збили 13 ракет.

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Вранці 10 лютого ЗС РФ здійснили пуски десятків крилатих ракет, а також керованих снарядів із комплексів С-300 в напрямку різних українських регіонів. Як повідомили в пресцентрі Повітряних сил, минулої ночі та ранку 10 лютого противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр". Сили ППО знищили 61 ракету й 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Росіяни атакували з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 і Х-555 із районів Каспійського моря та Волгодонська. А також випускав "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про масований обстріл України, який ЗС РФ здійснили вранці 10 лютого.

Масований обстріл України 10 лютого: "прильоти" й робота ППО

Приблизно о 9:36 місцеві пабліки почали інформувати про роботу ППО в різних областях України. Зокрема, повідомлялося про збиття на Одещині, а також про роботу ППО в Миколаївській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко повідомив, що над регіоном силам ППО вдалося збити 13 ракет.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про збиття 10 ракет над столицею. Міський голова запевнив, що постраждалих у Києві немає, проте є влучення по енергомережі.

Російські війська атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. По регіонах було випущено 35 таких снарядів, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок "прильотів" по регіону поранення отримали восьмеро осіб, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив також про те, що по місту випустили щонайменше 7 ракет. У Дніпропетровській ОВА уточнили, що над Кривим Рогом вдалося збити 3 ракети, є влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Також повідомлялося про роботу ППО над Дніпропетровською областю без подробиць.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомляв про роботу ППО над областю без подробиць.

Масований обстріл України 10 лютого — аварійні відключення світла

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, внаслідок масованого обстрілу пошкоджено енергооб'єкти в шести областях країни. ЗС РФ поцілили по об'єктах теплової та гідрогенерації, а також по високовольтній інфраструктурі в шести регіонах. У багатьох областях запроваджуються аварійні відключення електрики.

Галущенко зазначив, що найважча ситуація спостерігається в Запорізькій, Харківській і Хмельницькій областях. Однак завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалося зберегти цілісність української енергосистеми.

У НЕК "Укренерго" додали, що мережеві обмеження через атаку діють у Хмельницькій області, а також зберігаються в Одеській і Київській областях. Дефіцит в енергосистемі — значний. Енергетики вже займаються ліквідацією наслідків "прильотів".

Ракети над Молдовою та Румунією

За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу "Калібр" зайшли в повітряний простір Молдови та Румунії.

Залужний повідомив, що ракети увійшли на територію Молдови близько 10:18 з боку України, потім близько 10:33 вони перетнули кордон із Румунією та знову увійшли в повітряний простір України.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що ЗС України мали змогу збити ці ракети, але, розуміючи ризики та загрози для населення іноземної держави, дочекалися заходу ракет на територію України.

Пізніше в Міноборони Молдови підтвердили інформацію Залужного, а в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови повідомили про терміновий виклик російського посла через порушення повітряного простору країни.

Водночас у Міноборони Румунії не підтвердили проліт російських ракет над своєю територією.

"Інформація про те, що російська ракета мала пролетіти над повітряним простором Румунії, не підтверджується. Незабаром ми повернемося з офіційною інформацією про цю ситуацію. Просимо вас не розповсюджувати неперевірену інформацію щодо цього в публічному просторі", — сказав Костянтин Спину, представник оборонного відомства.

Нагадаємо, 10 лютого представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російське військове командування намагалося здійснити "ракетний бліцкриг" проти України, але він провалився.