Під час масованого обстрілу над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом — 10, — влада

ЗС РФ під час ранкового обстрілу 10 лютого запускали снаряди з неба та моря. У Києві, за словами мера, є пошкодження електромереж.

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ППО Одещини вдалося збити 13 ракет під час масованого обстрілу вранці 10 лютого. Про це повідомив у соцмережах Максим Марченко, начальник Одеської обласної військової адміністрації.

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет", — написав посадовець.

Марченко подякував українським військовим, що боронять небо Одеської області.

У столиці також працювало ППО — збили 10 ракет. Про це повідомив також у соцмережах столичний міський голова Віталій Кличко.

"Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає", — написав Кличко.

В столиці нині працюють енергетики над відновленням мереж.

Нагадаємо, вночі окупанти тероризували ракетами й дронами кілька міст України — Дніпро, Запоріжжя та Харків. У Харкові зафіксували 10 прильотів, на Дніпровщині вдалось збити 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю вороги за годину запустили 17 ракет.

Зранку 10 лютого росіяни влаштували масований обстріл України. Перші вибухи пролунали у Кривому Розі, Харкові та Києві. Також повідомляли про роботу ППО в кількох областях — Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській.

Раніше Фокус, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляв про затримання коригувальника у Харкові. Чоловік здавав дислокації військових та розміщення об’єктів критичної інфраструктури загарбникам. Зрадник дотримувався конспірації та виходив "на завдання" без телефонів, однак від відповідальності за свої злочини його це не врятувало.