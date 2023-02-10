Во время массированного обстрела над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом — 10, — власти

ВС РФ во время утренних обстрелов 10 февраля запускали снаряды с неба и моря. В Киеве, по словам мэра, есть повреждение электросетей.

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ПВО Одесской области удалось сбить 13 ракет во время массированного обстрела утром 10 февраля. Об этом сообщил в соцсетях Максим Марченко, начальник Одесской областной военной администрации.

"Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет", — написал чиновник.

Марченко поблагодарил украинских военных, которые защищают небо Одесской области.

В столице также работало ПВО – сбили 10 ракет. Об этом сообщил тоже в соцсетях столичный городской голова Виталий Кличко.

"Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет", — написал Кличко.

В столице сейчас работают энергетики по восстановлению сетей.

Напомним, ночью оккупанты терроризировали ракетами и дронами несколько городов Украины — Днепр, Запорожье и Харьков. В Харькове зафиксировали 10 прилетов, в Днепропетровской области удалось сбить 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью враги за час запустили 17 ракет.

Утром 10 февраля россияне устроили массированный обстрел Украины. Первые взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове и Киеве. Также сообщалось о работе ПВО в нескольких областях — Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской.

Ранее Фокус, ссылаясь на прессслужбу СБУ, сообщал о задержании корректировщика в Харькове. Мужчина сдавал дислокации военных и размещение объектов критической инфраструктуры захватчикам. Предатель соблюдал конспирацию и выходил "на задание" без телефонов, однако от ответственности за свои преступления его это не спасло.