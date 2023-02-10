Обстріляно кожну другу підстанцію: у Кабміні назвали наслідки ракетного терору

Російські окупанти пошкодили майже 20 енергоблоків ТЕС, тож після опалювального сезону в Україні розпочнеться масштабна відбудова енергосистеми.

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Російські окупанти протягом чотирьох останніх місяців атакували кожну другу підстанцію "Укренерго". Після ракетних обстрілів Україна втратила 75% потужностей своїх ТЕС, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ", — зазначив Шмигаль. .

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За словами голови уряду, кожну другу підстанцію "Укренерго" атакували росіяни протягом останніх чотирьох місяців.

"Незважаючи на цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде", — сказав прем'єр.

Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 16 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Нагадаємо, Фокус у своєму матеріалі: " Прильоти", ракети над Молдовою та робота ППО: усі деталі ранкового обстрілу 10 лютого " зібрав усю інформацію про масований обстріл України.

Тим часом у пресцентрі Повітряних Сил повідомили, що за минулу ніч і ранок 10 лютого противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр". Сили ППО знищили 61 ракету та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Відомо, що росіяни атакували з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95, випускаючи ракети з районів Каспійського моря та Волґодонська. Також проти України було використано "Калібри", які запускалися з акваторії Чорного моря.