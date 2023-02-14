Свет 14 февраля будут отключать только в двух регионах: где в Украине не будет ограничений

В энергосистеме Украины уже который день отсутствует дефицит мощности. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления почти для всех регионов страны.

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В энергосистеме отсутствует дефицит мощности, поэтому во вторник, 14 февраля, в Украине не будут вводить лимиты на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Так, по словам профильного министра Германа Галущенко, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине. Однако в некоторых регионах, в частности в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения. Причина: ремонты сетей.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", — отметил Герман Галущенко.

Что со светом в Киеве

Уже несколько дней кряду компания "Укрэнерго" обходится без лимитов на электроэнергию для регионов, так как генерационных ограничений уже практически нет. Впрочем, как сообщил 13 февраля генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, система пока еще не может работать бесперебойно, чем объясняются сложности по части пропускной способности сетей в ряде районов Киева, а именно:

Голосеевском;

Святошинском;

Шевченковском.

Коваленко отметил, что поврежденные сети пока не могут гарантировать передачу нужных объемов электроэнергии, чтобы обеспечить светом всех жителей столицы. По этой причине практика локальных отключений по графикам для Киева будет актуальной еще какое-то время.

Почему электроэнергии в Украине стало больше?

Это стало возможным благодаря ряду факторов:

после проведенных ремонтов в работу включили дополнительные энергоблоки на нескольких теплоэлектростанциях. В результате производство электроэнергии увеличилось, что и закрыло имеющиеся потребности.

Также ситуация выровнялась за счет работы гидроэлектростанций — сейчас они работают интенсивнее из-за высокого уровня воды.

Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии.

Параллельно с этим идет импорт электроэнергии из Словакии.

Тем временем в Одессе продолжают тестировать новую систему отключений света после аварии на подстанции "Укрэнерго". Теперь потребители разделены на шесть групп, что позволяет обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям региона.

Также напомним, что украинским энергетикам 11 февраля удалось запустить два энергоблока на одной из атомных электростанций. Дополнительная генерация позволит сократить дефицит в энергосистеме.