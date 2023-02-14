Дефицита нет: в "Укрэнерго" объснили, как удалось решить проблему с отключениями света

Энергетики предупредили, что в случае роста потребления возможны применения ограничений. Однако в Украине растет генерация электричества, а также работает импорт энергии из Словакии.

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В Украине несколько дней подряд не наблюдается дефицит в энергосистеме. Такая же ситуация продолжается 14 февраля, что позволит не отключать электричество во всех областях страны. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Из-за отсутствия дефицита мощностей лимиты потребления для областей на сегодня не предоставлялись", — сказано в сообщении.

Однако в ведомстве предупредили, что в случае роста потребления энергии возможны применения отключений. Кроме того, в Одессе из-за повреждений инфраструктуры все еще продолжаются сетевые ограничения.

"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян", — отметили в компании.

В Минэнерго уточнили, что на протяжении дня стабилизационные отключения могут действовать в Одесской и Хмельницкой областях.

Как удалось сократить дефицит электричества?

В "Укрэнерго" рассказали, что один энергоблок электростанции был выведен на ремонт. Однако это компенсируется работой гидроэлектростанций, которые работают сейчас на полную мощность из-за увеличения уровня воды. Также Украина продолжает импортировать свет из Словакии.

13 февраля в компании отмечали, что увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии.

Напомним, 13 февраля генеральний директор YASNO Сергей Коваленко, что сейчас работают все 9 блоков АЭС и дополнительные блоки на некоторых ТЭС. Благодаря этому компания "Укрэнерго" несколько дней обходится без ограничений.

10 февраля в ГУР отмечали, что "ракетный блицкриг" РФ по энергетическим объектам Украины не увенчался успехом. При этом удары в ближайшее время не прекратятся, поэтому к стабилизации энергосистемы привлечены специалисты со всей страны.