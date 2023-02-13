"Дефицита в энергосистеме пока нет": без света в Украине остается один регион, — Укрэнерго

В понедельник почти по всей стране не применяются плановые отключения электроэнергии, так как мощности хватает для покрытия потребностей. Однако в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях могут задействовать графики.

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Сегодня, 13 февраля, почти по всей Украине не применяются плановые отключения электроэнергии, так как мощности хватает для покрытия потребностей. Исключением остается Одесская область, где ситуация в энергосистеме все еще сложная. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Потребление постепенно растет по сравнению с выходным днем, что является традиционным для начала рабочей недели", — уточняют в компании.

Как объясняет национальный оператор, в Одесской области продолжают действовать графики почасовых отключений, так как инфраструктура в регионе серьезно повреждена.

Фото: Укрэнерго

Почему электроэнергии в Украине стало больше?

В остальных областях Украины сейчас нет дефицита мощности в энергосети. Это стало возможным благодаря ряду факторов:

после проведенных ремонтов в работу включили дополнительные энергоблоки на нескольких теплоэлектростанциях. В результате производство электроэнергии увеличилось, что и закрыло имеющиеся потребности.

Также ситуация выровнялась за счет работы гидроэлектростанций — сейчас они работают интенсивнее из-за высокого уровня воды.

Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии.

Параллельно с этим идет импорт электроэнергии из Словакии.

В каких регионах могут применять графики отключения света?

Из-за того, что потребление электроэнергии после выходных растет, свет снова могут отключать в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Плановые отключения могут задействовать для избежания рисков перегрузки оборудования.

В "Укрэнерго" напоминают, что более 10 ГВт основных установленных мощностей сейчас недоступны украинской энергосистеме, так как все еще находятся под контролем оккупантов. Это:

Запорожская АЭС,

Запорожская ТЭС,

Луганская ТЭС,

Углегорская ТЭС,

Каховская ГЭС.

Не считая этого, в захваченных врагом регионах находится большинство ветровых и солнечных электростанций.

На ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, все еще продолжаются ремонты.

Напомним, после аварии на подстанции в Одесской области ввели новые графики отключений света. Теперь потребители разделены на шесть групп, что позволяет обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям региона.