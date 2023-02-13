"Дефіциту в енергосистемі поки немає": без світла в Україні залишається один регіон, — "Укренерго"

У понеділок майже по всій країні не застосовують планові відключення електроенергії, оскільки потужності вистачає для покриття потреб. Однак у Києві, Київській, Хмельницькій та Житомирській областях можуть задіяти графіки.

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Сьогодні, 13 лютого, майже по всій Україні не використовують планові відключення електроенергії, оскільки потужності вистачає для покриття потреб. Винятком залишається Одеська область, де ситуація в енергосистемі ще складна. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Споживання поступово зростає порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня", — уточнюють у компанії.

Як пояснює національний оператор, на Одещині продовжують діяти графіки погодинних відключень, оскільки інфраструктура в регіоні серйозно пошкоджена.

Фото: Укренерго

Чому електроенергії в Україні побільшало?

У решті областей України зараз немає дефіциту потужності в енергомережі. Це стало можливим завдяки низці факторів:

Після проведених ремонтів до роботи включили додаткові енергоблоки на кількох теплоелектростанціях. Завдяки цьому виробництво електроенергії збільшилося, що й закрило потреби.

Також ситуація вирівнялася внаслідок роботи гідроелектростанцій — зараз вони працюють інтенсивніше через високий рівень води.

Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії.

Паралельно з цим іде імпорт електроенергії зі Словаччини.

У яких регіонах можуть застосовуватися графіки відключення світла?

Через те, що споживання електроенергії після вихідних зростає, світло знову можуть відключати у Києві, а також Київській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Планові відключення можуть задіяти для запобігання ризику перевантаження обладнання.

В "Укренерго" нагадують, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, оскільки все ще перебувають під контролем окупантів. Це:

Запорізька АЕС,

Запорізька ТЕС,

Луганська ТЕС,

Вуглегірська ТЕС,

Каховська ГЕС.

Крім цього, у захоплених ворогом регіонах перебуває більшість вітрових та сонячних електростанцій.

На ряді електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, все ще продовжуються ремонти.

Нагадаємо, після аварії на підстанції на Одещині ввели нові графіки відключень світла. Наразі споживачі розділені на шість груп, що дозволяє забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.