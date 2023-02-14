"Рано радоваться": в "Укрэнерго" рассказали о текущей ситуации со светом (видео)

По словам Владимира Кудрицкого, в стране нет дефицита электроэнергии, поэтому до областей не доводили лимиты потребления. Но есть регионы, где ситуация хуже, из-за разрушенных электросетей.

Related video

На текущий момент в Украине нет дефицита электроэнергии. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

"Я бы сказал, что еще рано нам радоваться и еще на энергетическом фронте окончательная победа наверное не достигнута. Понимаем, что могут быть в дальнейшем обстрелы энергосистемы, но, действительно, ситуация улучшилась, особенно в последние дни. И сегодня мы также в "Укрэнерго" не доводили лимиты потребления до областей, исходя из того, что в энергосистеме в целом нет дефицита мощности", — отметил Кудрицкий.

Вместе с тем в "Укрэнерго" сообщают, что в Украине есть регионы, где ситуация со светом намного хуже, чем в остальных из-за разрушенных вражескими обстрелами электросетей. Операторы не могут подать туда 100% электричества, но энергетики работают над восстановлением сетей "рекордными темпами".

Как удалось решить проблему с отключениями света

14 февраля в компании "Укрэнерго" сообщили, что последние несколько дней в Украине не наблюдается дефицит в энергосистеме, несмотря на то, что один энергоблок электростанции был выведен на ремонт. Это компенсируется работой гидроэлектростанций, которые работают сейчас на полную мощность из-за увеличения уровня воды. Также Украина продолжает импортировать свет из Словакии.

Кроме того, как рассказал 13 февраля гендиректор Yasno Сергей Коваленко, в Украине в настоящее время в работе все девять энергоблоков АЭС, а на некоторых ТЭС запустили дополнительные блоки.

Ранее, 13 февраля, в "Укрэнерго" отмечали, что увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии.