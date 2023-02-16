"Дефицита нет": ночная атака не повлияла на ситуацию в энергосистеме Украины, — "Укрэнерго"

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, Украина еще далека от победы на энергетическом фронте и потребителям рано расслабляться. Однако время играет на руку украинской энергосистеме.

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Российский ракетный обстрел в ночь с 15 на 16 февраля не изменил ситуацию в энергосистеме Украины. В государстве сейчас нет дефицита мощностей. Об этом на брифинге в Киеве рассказал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает корреспондент Фокуса.

По словам главы компании, в последние дни в Украине практически не было отключений электроэнергии, так как в энергосистеме достаточно генерирующих мощностей. В результате оператор не доводил лимиты потребления до регионов.

Тем не менее в Киевской и Одесской областях ситуация остается сложной, поэтому там продолжают действовать сетевые ограничения электропотребления.

"Это связано с тем, что разбитые сети, которые сейчас активно восстанавливаются, все еще не способны пропустить 100% объема электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления", — объяснил Кудрицкий.

Несмотря на то, что в целом ситуация по стране значительно улучшилась, украинцам рано расслабляться, подчеркивает глава компании.

"Ситуация еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной. Очень рано расслабляться. Наша победа на энергетическом фронте все еще впереди", — добавил он.

Кудрицкий отметил, что в стране остается угроза очередных ракетных обстрелов Российской Федерации. Тем не менее атака 16 февраля не ухудшила ситуацию.

Украинская энергосистема: фактор погоды

Одной из причин улучшения ситуации в энергосистеме стали благоприятные погодные условия. Отсутствие сильных морозов позволило снизить потребление.

Как подчеркивает Кудрицкий, приближение весны также играет на руку ситуации в украинской энергетике.

"Заканчивается зима. Уже через месяц-полтора мы будем говорить о выходе из отопительного сезона", — напомнил он.

Если Украине в этот период удастся избежать серьезных разрушений в энергосистеме из-за новых обстрелов, то ситуация останется стабильной.

Чтобы улучшить подачу электроэнергии для потребителей, "Укрэнерго" необходимо в ближайшее время устранить все так называемые "узкие места" в энергосетях, которые и влияют на отключения света сейчас.

Напомним, 15 февраля гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.

Накануне, 14 февраля, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также говорил о том, что в Украине нет дефицита электроэнергии, поэтому до областей не доводили лимиты потребления. Но есть регионы, где ситуация хуже, из-за разрушенных электросетей.