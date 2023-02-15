Дефицита нет уже несколько суток: в Украине работают все объекты генерации, — ДТЭК

По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, в Украине сейчас работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции.

Related video

"Укрэнерго" удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей в стране. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко на своей Facebook-странице.

Сейчас в стране работают все атомные, гидро- и теплоэлектростанции. По словам Коваленко, благодаря этому последние несколько суток в стране нет дефицита электроэнергии.

Фото: Facebook

"Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случаях их превышения отключения будут происходить по стабилизационным графикам", — отметил Коваленко.

Ситуация со светом в Украине

15 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече со шведским коллегой Улафом Кристерссоном обсудили вопросы возобновления энергосистемы Украины после российских ракетных обстрелов, а также увеличение объемов импортируемой электроэнергии из Евросоюза.

Напомним, 14 февраля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине нет дефицита электроэнергии. Это стало возможным благодаря ударным темпам работы энергетиков. Кроме того, на ситуацию повлияли гидроэлектростанции, которые работают на полную мощность из-за увеличения уровня воды. Вместе с тем Украина продолжает импортировать свет из Словакии.

Также напомним, 13 февраля гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в Украине в настоящее время в работе все девять энергоблоков АЭС, а на некоторых ТЭС запустили дополнительные блоки.