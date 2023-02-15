Украина ведет переговоры по увеличению импорта электроэнергии из ЕС, — Шмигаль (видео)

Кроме ситуации с электроснабжением во время встречи украинского премьера со своим коллегой из Швеции также был поднят вопрос о трибунале над высшим руководством России.

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Денис Шмигаль, украинский премьер-министр, встретился с премьер-министром Швеции Улафом Кристерссоном. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры в Украине после российских обстрелов и увеличение импорта электроэнергии из Европейского союза. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

"Отдельное внимание было уделено созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России", — рассказал премьер-министр.

Политики обсудили усиление санкционного давления на РФ и устойчивость Украины, возобновляющей энергетическую инфраструктуру после обстрелов энергетических объектов.

"Ведем переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из ЕС", — заявил Шмигаль.

Напомним, вчера, 14 февраля, Денис Шмигаль призвал международных партнеров усилить давление на Россию из-за атомной угрозы. Пока россияне не возобновят работу Каховского водохранилища, ситуация будет только ухудшаться. Уровень воды падает – Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды из Днепра. Часть населенных пунктов может остаться без питьевой воды. Кроме того, вода необходима для функционирования охлаждающих систем по Запорожской АЭС.

15 февраля из польского издания Dziennik Gazeta Prawna стало известно, что вскоре в Польше могут встретиться Владимир Зеленский и Джо Байден. Встреча президентов может пройти в Варшаве или Жешуве.

Также сегодня глава Минобороны Алексей Резников сообщил об обсуждении в формате "Рамштайн" поставки Украине танков. Министр заявил, что график будет насыщенным, ведь разговор будет о тяжелом вооружении для Киева.