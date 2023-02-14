"Теряем тысячи кубометров": украинцы могут частично потерять доступ к воде из Днепра (видео)

По словам премьера Дениса Шмыгаля, пока россияне не восстановят гидротехнические постройки на Каховской ГЭС, атомная угроза на Запорожской АЭС будет расти.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал международных партнеров давить на Кремль, чтобы россияне закрыли шлюзы и возобновили работу Каховского водохранилища. Также они могут просто позволить это сделать украинским специалистам. Об этом сообщили в правительственном портале.

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего часть населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", — подчеркнул Денис Шмигаль.

По словам чиновника, после атак на энергосистему оккупанты взялись за лишение украинцев воды. Но, кроме проблем с водоснабжением, ситуация на Каховской ГЭС представляет еще одну опасность. Из-за понижения уровня воды в хранилище увеличивается атомная угроза. Системы охлаждения Запорожской АЭС функционируют благодаря воде и без нее просто прекратят работу.

Это может обернуться экологической катастрофой и понести последствия для всего континента, предупредил Денис Шмигаль и призвал международных партнеров усилить давление на РФ.

Напомним, 11 февраля Фокус сообщал об осушении Каховского водохранилища захватчиками. Как сообщали СМИ, уровень воды начал падать в водохранилище еще в ноябре прошлого года и уже достиг самой низкой отметки за последние 30 лет. Оккупанты после успешного контрнаступления ВСУ взорвали дорогу над дамбой Каховской ГЭС. Впоследствии оказалось, что россияне специально открыли шлюзовые затворы и разрешили воде из водохранилища изливаться. Метеоролог Дэвид Хелмс считает, что цель России – помешать украинцам зарабатывать на сельском хозяйстве.

22 августа 2022 года председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предупредил местных жителей по поводу "провокации" российских военных. Евтушенко призвал людей не собираться в группы и по возможности покинуть улицы. Предупреждение касалось городов, расположенных вблизи Каховского водохранилища. В чем заключалась провокация ВС РФ, должностное лицо не объяснило.