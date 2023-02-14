"Втрачаємо тисячі кубометрів": українці можуть частково втратити доступ до води з Дніпра (відео)

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки росіяни не відновлять гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС, атомна загроза на Запорізькій АЕС буде рости.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів тиснути на Кремль, щоб росіяни закрили шлюзи й відновили роботу Каховського водосховища. Також вони можуть просто дозволити зробити це українським фахівцям. Про це повідомили в Урядовому порталі.

"Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", — наголосив Денис Шмигаль.

За словами посадовця, після атак на енергосистему окупанти взялися за позбавлення українців води. Та окрім проблем з водопостачанням ситуація на Каховській ГЕС становить ще одну небезпеку. Через зниження рівня води у сховищі збільшується атомна загроза. Системи охолодження Запорізької АЕС функціонують завдяки воді й без неї просто припинять роботу.

Це може обернутись екологічною катастрофою і понести наслідки для всього континенту, попередив Денис Шмигаль і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, 11 лютого Фокус повідомляв про осушення Каховського водосховища загарбниками. Як повідомляли ЗМІ, рівень води почав падати у водосховищі ще в листопаді минулого року і вже досяг найнижчої позначки за останні 30 років. Окупанти після успішного контрнаступу ЗСУ підірвали дорогу над греблею Каховської ГЕС. Згодом виявилось, що росіяни навмисно відкрили шлюзові затвори та дозволили воді з водосховища виливатись. Метеоролог Девід Хелмс вважає, що ціль Росії — завадити українцям заробляти на сільському господарстві.

22 серпня 2022 року голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко попередив місцевих мешканців щодо "провокації" російських військових. Євтушенко закликав людей не збиратись у групи та за можливістю покинути вулиці. Попередження стосувалось міст, розташованих поблизу Каховського водосховища. В чому полягала провокація ЗС РФ, посадовець не пояснив.