Окупанти здійснили провокацію на березі Каховського водосховища, — голова РВА (фото)

Місцевих жителів попросили не виходити на вулиці і сховатися у своїх будинках.

Російські військові в понеділок, 22 серпня, здійснили провокацію на березі Каховського водосховища в місті Нікополь (Дніпропетровська область). Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму офіційному Телеграм-каналі.

"На протилежному березі водосховища армія Росії здійснила провокацію", — написав Євтушенко.

Він закликав людей не збиватися в групи і покинути вулиці. За можливості, представник влади рекомендував місцевим жителям залишатися вдома.

"Попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища", — уточнив голова Нікопольської районної військової адміністрації.

[ + – ] Нова Каховка та Каховське водосховище на карті

Однак він так і не написав, про яку саме провокацію російських військових йдеться: отруєння води у водосховищі, закладення вибухівкою чи щось ще.

У соцмережах з'явилася інформація про те, що в Новій Каховці сталося потрапляння до складу боєприпасів. Над містом здіймається густий сірий дим.

Поки що офіційного підтвердження ця версія не отримала.

[ + – ] Над оккупованою Новою Каховкою видно сірий дим

Нагадаємо, влада попередила киян про небезпеку. Мешканцям та гостям столиці порекомендували протягом двох святкових днів не залишати свої будинки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фокус також писав, що російські військові готують провокацію на Запорізькій АЕС. За даними української розвідки, представники держкорпорації "Росатом", які останнім часом постійно перебували на ЗАЕС, поспішно покинули станцію.