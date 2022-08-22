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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты совершили провокацию на берегу Каховского водохранилища, — глава РВА (фото)

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Российские военные прибегли к провокации возле Каховского водохранилища

Местных жителей попросили не выходить на улицы и укрыться в своих домах.

Российские военные в понедельник, 22 августа, совершили провокацию на берегу на берегу Каховского водохранилища в городе Никополь (Днепропетровская область). Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем официальном Телеграм-канале.

"На противоположном берегу водохранилища армия России совершила провокацию", — написал Евтушенко.

Он призвал людей не сбиваться в группы и покинуть улицы. По возможности представитель власти реккомендовал местным жителям оставаться дома.

"Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", — уточнил глава Никопольской районной военной администрации.

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Новая Каховка и Каховское водохранилище на карте

Однако он так и не написал, о какой именно провокации российских военных идет речь: отравлении воды в водохранилище, заложенные взрывчатке или о чем-то еще.

В свою очередь в соцсетях появилась информация о том, что в Новой Каховке произошло попадание в склад боеприпасов. Над городом поднимается густой серый дым.

Пока официального подтверждения эта версия не получила.

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Над окупированной Новой Каховкой виден серый дым

Напомним, власти предупредили киевлян об опасности. Жителям и гостям столицы порекомендовали на протяжении двух праздничных дней не покидать свои дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Фокус также писал, что российские военные готовят провокацию на Запорожской АЭС. По данным украинской разведки, представители госкорпорации "Росатом", которые в последнее время постоянно находились на ЗАЭС, в спешном порядке покинули станцию.