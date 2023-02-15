Танки для Украины: Резников раскрыл повестку дня сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн"

Как утверждает глава Минобороны, 15 февраля, на когда запланирован второй день переговоров, график будет насыщенным из-за обсуждения передачи Киеву тяжелого вооружения.

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Контактная группа по вопросам обороны Украины на второй день заседания в формате "Рамштайн" обсудит поставки танков на нужды украинской армии. Об этом 15 февраля в своем микроблоге Twitter сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников.

В частности, профильный министр сообщил о завершении первого рабочего дня в формате "Рамштайн" в 00:25 по киевскому времени, поблагодарив всех союзников за участие.

Алексей Резников анонсировал, что 15 февраля, на когда запланирован второй день заседания, график будет насыщенным, поскольку страны обсудят поставки танков в Украину.

"Первый рабочий день в Брюсселе завершен. Я благодарен всем странам-участницам Рамштайн и Североатлантическому Альянсу за поддержку Украины. Завтра (15 февраля — ред.) график будет насыщенным. Мы потратим больше времени на обсуждение танков. Слава Украине!" — добавил Резников, озвучивая повестку дня нового заседания в формате "Рамштайн".

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Днем ранее, 14 февраля, глава Минобороны Алексей Резников намекнул, что в скором времени Украина может получить истребители. Накануне встречи контактной группы по вопросам обороны Украины профильный министр показал журналистам платок с изображением боевой авиации Су-27. Однако Резников отказался уточнять, какая именно страна может передать Киеву истребители.

Также Фокус в своем материале подводил итоги первого дня заседания в формате "Рамштайн" и рассказывал, когда Украина может рассчитывать на новую военную помощь от союзников, которая необходима для проведения успешного контрнаступления.