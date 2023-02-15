Танки для України: Резніков розкрив порядок денний сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн"

Як стверджує голова Міноборони, 15 лютого, коли заплановано другий день переговорів, графік буде насиченим через обговорення передачі Києву важкого озброєння.

Related video

Контактна група з питань оборони України на другий день засідання у форматі "Рамштайн" обговорить постачання танків на потреби української армії. Про це 15 лютого у своєму мікроблозі в Twitter повідомив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

Зокрема, профільний міністр повідомив про завершення першого робочого дня у форматі "Рамштайн" о 00:25 за київським часом, подякувавши всім союзникам за участь.

Олексій Резніков анонсував, що 15 лютого, коли заплановано другий день засідання, графік буде насиченим, оскільки країни обговорять постачання танків в Україну.

"Перший робочий день у Брюсселі завершено. Я вдячний усім країнам-учасницям Рамштайну та Північноатлантичному Альянсу за підтримку України. Завтра (15 лютого — ред.) графік буде насиченим. Ми витратимо більше часу на обговорення танків. Слава Україні!" — додав Резніков, озвучуючи порядок денний нового засідання у форматі "Рамштайн".

[ + – ] На другий день "Рамштайну-9" обговорюватимуть танки для України

На день раніше, 14 лютого, голова Міноборони Олексій Резніков натякнув, що незабаром Україна може отримати винищувачі. Напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України профільний міністр показав журналістам хустку із зображенням бойової авіації Су-27. Однак Резніков відмовився уточнювати, яка саме країна може передати Києву винищувачі.

Також Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки першого дня засідання у форматі "Рамштайн" та розповідав, коли Україна може розраховувати на нову військову допомогу від союзників, яка необхідна для проведення успішного контрнаступу.